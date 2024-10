Aranylabda – Rodri első sikere

A spanyol válogatottat Európa-bajnoki címig vezető Rodrigo Hernández Cascante, sportági nevén Rodri első alkalommal nyerte el a France Football magazin által odaítélt és az év legjobb játékosának járó Aranylabdát.

A France Football 2016 óta ismét nem a FIFA-val együttműködve, hanem az 1956 és 2009 között hagyományosan, azaz önállóan ítéli oda az év legjobbjának az Aranylabdát – az idei volt a 68. alkalom. A díjátadót most először az európai szövetség társszervezőként segítette.

Az angol Manchester City jelenleg sérült 28 éves játékosa, Rodri az elmúlt idényben megnyerte csapatával az angol bajnokságot, döntős volt az FA Kupában, míg a Bajnokok Ligájában – a 2023-as diadal után – a negyeddöntőben búcsúzott a későbbi győztes Real Madriddal szemben, majd nyáron diadalra vezette a spanyol válogatottat az EB-n.

Rodri – aki mankóval ment fel a színpadra – a hétfőn, Párizsban rendezett díjátadón elmondta, sok mindenkinek tartozik köszönettel azért, hogy most ott állhat, de külön kiemelte párját, valamint a szüleit. Hozzátette: „Csak egy normális srác vagyok, aki minden nap a legjobbját szeretné adni és vezér szeretne lenni. Most, hogy a rehabilitációmat végzem, több idő jut a családomra, de keményen dolgozok azért, hogy még erősebben térjek vissza” majd nevetve hozzátette, „száz százalék, hogy ma este az Aranylabdával fog aludni”.

A középpályás a harmadik spanyol és az első Manchester City-játékos, aki elnyerte az elismerést.

Rodri a brazil Vinícius Júniort (Real Madrid) és az ő csapattársát, az angol Jude Bellinghamet utasította maga mögé a szavazáson, melynek során nem a naptári évben, hanem a szezonban nyújtott teljesítmény alapján született döntés.

Az Aranylabda-szavazás végeredménye: 1. Rodri, 2. Vinícius Júnior, 3. Jude Bellingham, 4. Dani Carvajal, 5. Erling Haaland, 6. Kylian Mbappé, 7. Lautaro Martínez, 8. Lamine Yamal, 9. Toni Kroos, 10. Harry Kane.

• A 6. alkalommal odaítélt női Aranylabdát az FC Barcelonában játszó, spanyol válogatott Aitana Bonmatí kapta meg, aki tavaly is elhódította ezt az elismerést.

• A legjobb 21 éven aluli labdarúgónak járó díjat, a Kopa-trófeát - amelyről az eddigi Aranylabda-győztesek szavaztak - az FC Barcelonát erősítő, 17 éves Eb-győztes, Lamine Yamal nyerte el. Ő az első 18 éven aluli futballista, aki megkapta ezt az elismerést.

• A negyedszer odaítélt, legjobb kapusnak járó Jasin-díjat az Aston Villa argentin világbajnok hálóőre, Emiliano Martínez érdemelte ki, sorozatban másodszor.

• A legjobb csatárnak járó Gerd Müller-trófeát az 52 találatot szerző Harry Kane, a Bayern München angol válogatott támadója, valamint Kylian Mbappé, a Real Madrid francia válogatott futballistája megosztva kapta.

• A legjobb edzőnek járó, mostantól Johann Cruyff-díjnak nevezett elismerést a nőknél Emma Hayes, az Egyesült Államok női válogatottjának angol szövetségi kapitánya, a férfiaknál pedig Carlo Ancelotti, a Real Madrid olasz vezetőedzője nyerte el.