Az utolsó pillanatban egyenlítve jutott ki az Eb-re a magyar csapat

A magyar labdarúgó-válogatott kijutott a jövő évi, németországi Európa-bajnokságra, mivel Bulgária vendégeként 2:2-es döntetlent játszott csütörtökön a zárt kapus szófiai selejtezőmérkőzésen.

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese már a 10. percben vezetést szerzett Ádám Martin fejesével, de a hazaiak váratlanul egyenlítettek Szpasz Delev találatával. A bolgárok Valentin Antov kiállítása miatt emberhátrányban vonultak a szünetre. A folytatásban Kerkez Milos is piros lapot kapott, Kiril Deszpodov 11-esével pedig a hajrában már a bolgárok voltak előnyben, de a hosszabbítás utolsó pillanatában Aleksz Petkov öngólja magyar Eb-részvételt eredményezett.

A 11 találkozó óta veretlen nemzeti csapat a döntetlennel hét pontra növelte előnyét a harmadik Montenegróval szemben, de csoportelsősége még nem dőlt, mert a szabadnapos szerbek két ponttal vannak lemaradva.

Miközben harminc perccel a mérkőzés kezdete előtt a csapatok a pályán melegítettek, a létesítményen kívül a rendőrség vízágyúval oszlatta a tüntető bolgár szurkolókat, a hangszórókból üvöltő zenét pedig helyenként a beszűrődő sziréna hangja nyomta el az üres Vaszil Levszki Nemzeti Stadionban.

A találkozót övező újabb kínos közjáték ellenére – a meccs szófiai helyszíne többszöri változtatás után csak kedden vált biztossá – a labda a tervek szerint útjára indult. Az első pillanattól az érződött, hogy a magyar csapat ezen a meccsen minél hamarabb végleg le akarja zárni a továbbjutás kérdését. Marco Rossi tanítványai ennek megfelelően mélyen letámadtak, a bolgárok pedig nem is tudtak értékelhető támadást vezetni az első húsz percben. Ezzel szemben egy percet sem kellett várni az első magyar lövésre, de Szoboszlai célt tévesztett, ahogy nem sokkal később Styles és Ádám is nagyobb helyzetben. Az első kihagyott lehetőségek ellenére alig tíz percet kellett várni a vezető gólra, melyet Ádám fejelt a kapu torkából. A bolgárok húsz perc után jutottak el a 33. születésnapját ünneplő Dibusz kapujáig, de akkor sem önerőből, mert Nagy Ádám adta el a labdát saját térfelén, viszont Szalai Attila javította társa hibáját. Az első gyors és hatékony bolgár akciónál viszont már senki nem tudott segíteni, így váratlanul egyenlítettek a hazaiak, akik ettől fel is bátorodtak, azaz a meccs képe is kiegyenlítetté vált. Az újabb fordulatot Antov kiállítása jelentette, sőt, majdnem kettős emberhátrányba kerültek a bolgárok, de a videobíró Grujevet megmentette a piros laptól. Innentől fölényben futballoztak a magyarok, gólt azonban a szünetig már nem szereztek.

Térfélcserét követően emberelőnyét kihasználva nagy mezőnyfölényben futballozott a nemzeti együttes, ellenfele a félpályát sem lépte át. Szoboszlainak voltak ígéretes kísérletei, az elsőt a bolgár kapus védte, másodjára 17 méteres szabadrúgásból centiket tévedett, míg harmadszor blokkolták a lövését. Kerkez kiállításával ugyan a létszám kiegyenlítődött, és bár a magyarok támadásban maradtak, a bolgárok kiszabadultak a szorításból, immár képesek voltak megtartani a labdát. A meccsen elsősorban a végig nagy kedvvel futballozó Szoboszlai villanásai eredményeztek gólhelyzetet, egy pontos beadása után Nego nem találta el jól labdát, majd a Liverpool sztárja csavart a bal felső sarok fölé. A hazaiak váratlanul büntetőhöz és azt értékesítve vezetéshez jutottak. A magyarok hiába rohamoztak a hátralévő bő tíz percben, elsősorban csak Szoboszlai szabadrúgásai okoztak izgalmat, de semmi nem akart összejönni. A hosszabbítás hetedik percében az utolsó esélyt megragadva a magyar csapatkapitány előre ívelését Petkov a saját kapujába csúsztatta, ezzel kijuttatta a magyarokat az Eb-re.

A lefújás után a válogatott a kezdőkörben ünnepelt egyenpolót viselve, majd a tiszteletjegyes szurkolókkal elénekelte a Himnuszt.

Az Eb csoportsorsolását december 2-án tartják Hamburgban.

