Barca-szurkolók rémálma: visszatér a leggyűlöltebb Real-legenda

A Barcelona-szurkolók legrosszabb emlékei térhetnek vissza: a Real Madridhoz igazolásával hírhedtté vált egykori kedvenc, Luís Figo a spanyol sajtó szerint újra megjelenik a katalánok hazai Bajnokok Ligája-meccsén, amelyet a Camp Nou felújítása miatt a Montjuic Stadionban rendeznek a PSG ellen. A hír máris felkavarta a katalán közvéleményt. Nem véletlenül, hiszen Figo az, akit egykor disznófejjel „fogadtak” a barcelonai fanatikusok a klubváltása után.

Luís Figo neve huszonöt év után is indulatokat vált ki Barcelonában. A portugál klasszis 1995 és 2000 között a katalán klub húzóembere volt, a futballtörténelem egyik legnagyobb vihart kavaró klubváltásával a Real Madridhoz igazolt.

A transzfer sokkolta a Barca-tábort, és új korszakot nyitott az El Clásico rivalizálásában. A történet legismertebb pillanata 2002-ben jött el, amikor Figo visszatért a Camp Nouba, és a feldühödött szurkolók tárgyak tucatjait hajigálták a pályára, köztük egy levágott disznófejet is. Ez azóta a katalán futballkultúra egyik szimbóluma lett: az árulás és a gyűlölet kézzelfogható jelképe.

A spanyol Mundo Deportivo beszámolója szerint Figo most ismét feltűnik a katalán fővárosban: ott lesz a Paris Saint-Germain és az FC Barcelona szerda esti Bajnokok Ligája-mérkőzésén, mégpedig a Camp Nou VIP-szektorában – szúrta ki a Magyar Nemzet. A portugál legendát az UEFA nagyköveteként hívták meg a PSG vezetői a VIP-páholyba.

A hír gyorsan végigsöpört a katalán közösségi médián, ahol rengeteg szurkoló egyszerűen provokációnak tartaná, ha Figo valóban megjelenne egy ilyen kiemelt tétű meccsen. A kommentekben újra előkerült a „cochinillo”, vagy a malacfej, amely a mai napig szimbóluma annak a – Barca-szurkolók szerinti – árulásnak, amelyet a katalán tábor a játékos távozásában látott.

