Birkózó Eb – Szabó Nikolett kiesett

A 62 kg-ban szereplő Szabó Nikolett pénteken elveszítette vigaszági mérkőzését, így kiesett a somorjai birkózó Európa-bajnokságon.

A bajai versenyző csütörtökön a selejtezőben technikai tussal kikapott az U23-as világ- és Európa-bajnok Irina Bondartól, aki később meg sem állt a döntőig, ezzel pedig vigaszágra segítette a magyar sportolót.

Szabóra pénteken délelőtt nagyon komoly ellenfél, a bolgárok négyszeres Eb-győztes, világbajnok klasszisa, Biljana Dudova várt. A 24 éves magyar birkózótól óriási bravúr kellett volna a sikerhez, amire azonban nem volt esélye.

Dudova rögtön a kezdés után kivette a lábát, és ugyan ebből Szabó még kimenekült, a menet közepén már nem tudta blokkolni ellenfele derékra támadását, amiből be is billentette őt. A bolgár birkózó később a zóna szélén kilépett, de a második perc végére így is 5:1-es előnybe került.

A folytatásban Szabó Nikolett bátran birkózott, akciót azonban nem tudott csinálni, Dudova pedig a második menet első percének végén levitellel és pörgetéssel (1:9) eldöntötte a meccset, amit aztán néhány másodperccel a vége előtt 11:1-es technikai tussal le is zárt.

Szabó Nikolett búcsúja után már csak egy magyar női birkózó van versenyben az Eb-n: a 65 kg-ban szereplő Elekes Enikő a 19 órakor kezdődő (péntek) esti programban bronzéremért lép majd szőnyegre.

(MTI)

Szabó Nikolett (pirosban) és az ukrán Irina Bondar küzd egymással a birkózó Európa-bajnokság női tornája 62 kilogrammos súlycsoportjának nyolcaddöntőjében a szlovákiai Somorján

(Fotó: MTI/TASR/Martin Baumann)