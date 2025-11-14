Bölöni László kemény üzenetet küldött a román válogatottnak

Ritkán hallott keménységgel kritizálta a román válogatott játékosait Bölöni László, aki szerint a keret teljesítménye messze elmarad attól, ami ebben a selejtezősorozatban reálisan tőlük elvárható lenne.

Szokatlanul éles hangvételű értékelést adott a román válogatott helyzetéről Bölöni László, aki a Digi Sport Fotbal Club című műsorában, majd a ProSportnak nyilatkozva több, korábban nem hallott kemény megállapítást tett a csapat teljesítményével kapcsolatban. A szakember szerint a válogatott olyan időszakba érkezett, amikor már nem lehet finomkodni, mert a selejtezőcsoport sorsdöntő mérkőzései következnek.

A beszélgetés során világosan jelezte, hogy célzottan szeretné felrázni a játékosokat. „Meg akarom csípni őket” – fogalmazott, utalva arra, hogy szerinte a játékosoknak érezniük kell a felelősség és a teljesítménykényszer súlyát, hangsúlyozva, hogy szerinte a válogatott tagjai nincsenek megfelelő nyomás alatt, miközben a mérkőzések tétje napról napra nő.

Úgy véli, a csapat teljesítménye még nem érte el azt a szintet, amelyet egy világbajnoki selejtezősorozat megkövetel.

„Ez a válogatott nem ért el semmi különöset” – jelentette ki, utalva arra, hogy a közelmúlt győzelmei és pontszerzései sem tekinthetők áttörésnek, mert azok nem építkeznek stabil, megbízható játékra.

Bölöni a ProSportnak adott nyilatkozatában tovább erősítette kritikáját. Kiemelte, hogy a játékosoknak törleszteniük kellene mindazért, amit az utóbbi időszakban elmulasztottak. „Rendezzék a tartozásukat!” – szólította fel határozottan a csapatot, hozzátéve, hogy szerinte a válogatott tartozik a szurkolóknak, a szakmai stábnak és saját magának is, ez pedig a Bosznia elleni kulcsmérkőzés előtt különösen hangsúlyos.

Ugyanakkor igyekezett világossá tenni, hogy bírálata nem személyeknek szól, és nem is a jelenlegi kapitány ellen irányul.

„Nem akarom bántani Mircea Lucescut” – hangsúlyozta.

A futball-legenda szerint a román válogatott jelenleg egy olyan ponton áll, ahol már nem a kifogások, hanem az eredmények beszélnek. A szövetségi kapitányként és klubedzőként szerzett évtizedes tapasztalata alapján úgy látja, hogy a játékosoknak most bizonyítaniuk kell: képesek éretten, felelősségteljesen teljesíteni, és megmutatni, hogy helyük van a világbajnoki szereplésért küzdő csapatok között. Mint fogalmazott, a válogatott „egy törlesztenivaló előtt áll” – és most kötelező megtennie a régóta várt előrelépést.

A közelgő Bosznia elleni mérkőzés kapcsán a kérdés az, hogy a válogatott képes lesz-e válaszolni arra a nyomásra, amelyet Bölöni – saját bevallása szerint tudatosan – gyakorolt rájuk.

(szekelysport)

Szerk. megj.: A Bosznia-Hercegovina–Románia világbajnoki selejtező mérkőzést szombaton 20.45-től rendezik Zenicaban, a PRIMA TV pedig élőben közvetíti.