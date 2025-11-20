Davis Kupa – A házigazda olaszok bejutottak az elődöntőbe

A házigazda és címvédő olasz válogatott simán jutott elődöntőbe a tenisz Davis Kupa bolognai nyolcas döntőjében azzal, hogy a szerdai negyeddöntőben 2:0-ra legyőzte az osztrák csapatot.

A friss világbajnok, világranglista második Janik Sinner nélkül felálló olaszok mindkét egyest gond nélkül nyerték a magyarokat kiejtő riválissal szemben, és a pénteki elődöntőben a belgákkal találkoznak majd.

Olaszország–Ausztria 2:0

Matteo Berrettini–Jurij Rodionov 6:3, 7:6 (7-4)

Flavio Cobolli–Filip Misolic 6:1, 6:3

Kedden játszották: Belgium–Franciaország 2:0

(MTI)

Szerk. megj.: A pénteki és szombati elődöntők után a döntőt vasárnap délután rendezik (élőben a Digi Sport 4-en, 16 órától).