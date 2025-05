Détári Lajos a mai MK-kupadöntő előtt elmondta, mit gondol Bognár Györgyről

Szerda este (ma) rendezik az idei labdarúgó MOL Magyar Kupa döntőjét, ahol majd a Ferencváros és a címvédő Paks csap össze. A találkozó előtt Détári Lajos elmondta véleményét a paksiak edzőjéről, Bognár Györgyről, aki korábban játékostársa is volt.

Az FTC elnöke, Kubatov Gábor és a címvédő Paksi FC vezetőedzője, Bognár György elég keményen üzengettek egymásnak a szerdai kupadöntő előtt, így már csak emiatt is garantáltan parázs csatára lehet számítani a finálé kapcsán.

Bognár György komoly dicséretet kapott Détári Lajostól

„Ő az az edző, aki nemcsak nézi, hanem látja is a futballt. Olyan pedagógiai módszereket alkalmaz, melyek révén kiváló kollektívát épített. Számomra külön örömöt jelent, hogy az egykori, dr. Mezey György szövetségi kapitány vezette válogatottunk egyetlen tagjaként dolgozhat az élvonalban. Remekül viszi tovább az exkapitány szakmai örökségét” – nyilatkozta az egykori világválogatott játékos.

A tavalyi kupagyőzelem történelmi siker volt a Paks számára. Az idei döntő esélyeiről Détári Lajos a Magyar Nemzetnek így nyilatkozott: „A három legjobb magyar csapatból kettő vívja a döntőt, ebből kiindulva nagyon jó, élvezetes és izgalmas mérkőzést várhatunk, mindkét csapat egyformán esélyes a sikerre … Az pedig különösen boldoggá tesz, hogy a kupa ismét tekintélyes sorozattá vált, amit bizonyít, hogy az utóbbi években a döntők akkor is tömött lelátók előtt zajlottak le, amikor nem a Ferencváros jutott el odáig. Most is telt ház lesz a Puskás Arénában, ami nagyon komoly előrelépés a múlthoz képest” – fogalmazott a korábbi 61-szeres válogatott legenda.

(Forrás: origo)