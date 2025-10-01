Döbbenetes áron kelt el a Schumacher-relikvia

Több mint 37 millió forintért kelt el egy különleges Formula–1-es relikvia, amelyet Michael Schumacher a 2000-es szezonban viselt. Az eredeti Ferrari-versenyruházatot a hétszeres világbajnok a Magyar Nagydíjon, a Hungaroringen is használta.

A Bonhams Cars aukcióján a legendás piros overál 95 650 euróért talált új gazdára. A most elárverezett ruha különleges darab, mert Schumacher a 2000-es szezonban hosszú várakozás után végre Ferrari-pilótaként is világbajnok lett. Ez indította el a tűzpiros autók korszakát, amely során zsinórban öt vb-címet szerzett.

Az árverés különlegessége, hogy az eladásból származó bevétel egy részét a Schumacher család által létrehozott Keep Fighting Foundation kapja, amely többek között beteg gyerekeket és balesetet szenvedett sportolókat támogat.

Nem ez az első nagy értékű Schumacher-relikvia

A hétszeres bajnok pályafutásához kötődő tárgyak korábban is hatalmas összegeket értek el. Egy 1995-ös Benetton-overálért 61 360 eurót fizettek, míg egy 2003-as, Schumacher által aláírt replika versenysisak 11 520 euróért kelt el.

A mostani eladás azért is különleges, mert magyarországi helyszínhez, a Hungaroringhez kötődik, így a hazai F–1-rajongók számára különösen értékes darabról van szó.

Az ár pedig jól mutatja, hogy a Schumacher-érában használt Ferrari-emlékek ma is aranyat érnek a gyűjtőknek.

(Forrás: origo/gphirek)