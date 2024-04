Egy UTA-gólnak is örvendhetett több ezer gyermek

A Dinamo elleni eltiltás értelmében zártkapus volt a péntek délutáni UTA–FC Botoșani meccs. Négyezernél is több 14 év alatti Arad megyei gyermek és kísérőik töltötték meg a lelátókat. Minden ürömben van valami öröm, szerintem sok gyermek most ülhetett be először a lelátókra a nagyok egy hivatalos mérkőzésére.

A kezdő labdarúgás is érdekesnek bizonyult, a képen látható suhanc a jobb kezével „rúgta” el a labdát.

Nagy volt az öröm minden felfutásnál, tombolt a taps a kapura irányult rúgásoknál, Conté fejes gólja hangorkánt váltott ki a lelkes szurkolókból.

Valahol sajnálom, hogy nem lett gólzáporos meccs, de a 14 év alattiak is is kitettek magukért, s kísérőiknek sem lehetett könnyű dolguk…

Szép volt fiúk, de még szebb volt, aradi GYERKŐCÖK!

A Szuperliga hétfő délig lejátszott másik két alsóházi meccsén: Petrolul–Voluntari 0:4, Hermannstadt–U 1:1.

Az UTA maradt az alsóhát éllovasa. Hogy lesz-e még gyermektenger a lelátókon ma, kedden kiderül – mivel a fellebbezésre adott válasz ma várható a FRF ítészeitől.

Pillanatkép az érzelmekkel teli lelátókról

A sikeres kezdés öröme