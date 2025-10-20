F–1 Austin – Lewis Hamilton akár meg is halhatott volna a sprintfutamon

A Formula–1-es Amerikai Nagydíj szombaton rendezett sprintfutama egy óriási tömegbalesettel indult, melynek következtében hárman is kiestek. Lewis Hamilton tragikus balesetet szenvedhetett volna, ám az autón lévő biztonsági eszköznek köszönhetően elkerülte, hogy egy hatalmas törmelékdarab fejen találja.

A Formula–1-es Amerikai Nagydíj sprintfutama ritkán látható balesettel indult. A tömegkarambolnak a világbajnoki cím két nagy esélyese lett a vesztese, ugyanis mindkét McLaren-pilóta, az egyéni összetettben vezető Oscar Piastri, valamint a második Lando Norris is kiesett. Rajtuk kívül még Fernando Alonso sem folytathatta, Lewis Hamilton viszont igen, ám a hétszeres világbajnok akár végzetes sérülést is szenvedhetett volna.

Az első kanyarban történt baleset során a Sauber német pilótája, Nico Hülkenberg keresztbe fordult a pályán, eltalálva az egyik McLarent, amely így kiütötte a másikat. A 8. helyről induló Hamilton közvetlenül mögöttük haladt, és a fedélzeti kamerája rögzítette azt a pillanatot, amikor egy nagy szénszálas törmelékdarab repült a feje felé.

Szerencséjére a titánból készült halo (glória) eltérítette az elemet, így a hétszeres világbajnok elkerülte a súlyos sérülést.

A pilótafülkét körbeölelő, háromágú, titániumból készült biztonsági eszközt 2018-ban vezették be hivatalosan, és ismét bebizonyosodott, hogy nélkülözhetetlen eleme az F–1-es autóknak, hiszen súlyos, akár végzetes fejsérülésektől képes megóvni a pilótákat. A glória mindössze 9 kg-ot nyom, de akár 12 tonnás terhelést is elvisel. Az eszköz számos balesetben bizonyította életmentő szerepét, mint például Romain Grosjean esetében a 2020-as bahreini nagydíjon, vagy Lewis Hamilton és Max Verstappen 2021-es monzai ütközésénél.

A nemzetközi sajtó a győztes Max Verstappent élteti

A futamot Verstappen nyerte Norris és Leclerc előtt, a holland 40 pontra közelítette meg a vb-éllovas Piastrit, akinek csapattársa előtt (Lando Norris) már csak 14 egység az előnye. A világbajnoki címért folyó küzdelem teljesen nyitott, a 2025-ös idényből már csak 5 forduló van hátra, de a szezonhajrá óriási izgalmakat ígér.

(Forrás: origo/gphirek)

Szerk. megj.: Ezen a hétvégében Mexikóban búgnak fel az F–1-es csodajárgányok, amit Interlagos, Las Vegas, Katar és Abu Dzsabi követ.

Max felzárkózása érdekessé teszi az F–1 idényzárót, akár újból világbajnok lehet