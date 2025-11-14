Felavatták Helmut Duckadam szobrát

Szülőfalujában, Szemlakon, a híres sevillai hős halálának egyéves évfordulójához (december 2.) közeledve több száz résztvevő jelenlétében felavatták Helmut Duckadam teljes alakos bronzszobrát.

A Duckadam kezében tartott négy focilabda a sevillai hős által, az 1986-os BEK-ben kivédett négy tizenegyest jelképezi, ezt a (steauás) történelmi sportsikert örökíti meg.

Szemlak polgármestere, Letiția Stoian már Duckadam tavalyi, hirtelen elhalálozásakor kijelentette, hogy szobrot fognak állítani Szemlak leghíresebb szülöttjének – jó látni, hogy be is tartották az ígéretüket, a bronzszobor árát a helyi költségvetésből fedezték.

A szemlaki Helmut Duckadam-szobor

(Fotó: Facebook/HDuckadam86)