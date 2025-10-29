Férfi vízilabda BL – A Vasas tíz góllal kikapott az Olimpiakosztól

A Vasas házigazdaként 15:5-re kikapott a görög Olimpiakosztól a férfi vízilabda Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában, kedden.

A magyar csapat mind a négy negyedet elveszítette, sőt a másodikban és a negyedikben gólt sem szerzett.

Eredmény, csoportkör, 2. forduló, A csoport:

VasasPlaket–Olimpiakosz (görög) 5:15 (2:5, 0:3, 3:5, 0:2)

A Vasas gólszerzői: Lakatos 2, Gábor, Sélley-Rauscher, Djurdjic 1-1.

A magyar bajnoki ezüstérmes két hete majdnem borította a papírformát a szerb Radnicki Kragujevaccal szemben, mert vendégként csak 17:16-os vereséget szenvedett. Ezúttal a még erősebbnek tűnő, Zalánki Gergővel és Angyal Dániellel felálló Olimpiakosszal került szembe a magyar csapat, amelynek védekezésben kellett javulnia ahhoz, hogy legyen esélye a győzelemre. A görög alakulat az első fordulóban 13:9-re verte a horvát Mladost Zagrebet.

A Komjádi Uszodában rendezett keddi mérkőzés első negyedében a Vasasnak nem sikerült javulnia védekezésben, a görögöknek tíz kapura lövést engedélyeztek, ezek közül ötöt gólra is váltottak (2:5).

A helyzet a 2. felvonásban sem változott, sőt a nagyszünet előtt eldőlt a mérkőzés, hiszen 16 percet követően már 8:2-es előnyben volt a vendégcsapat.

A házigazdák a 3. negyedben két és fél percen belül több gólt szereztek, mint addig összesen, de a felzárkózásra nem volt esélyük, sőt a meccs végén tízgólos különbség alakult ki a csapatok között. A vendégek fölényét az is mutatja, hogy 33 kapura lövésük volt, a Vasasnak viszont csak 22.

A magyar kapuban Mizsei Márton 11 lövést védett. A görögöknél Angyal egy, Zalánki két gólt szerzett, Emmanuil Cerdevasz 17 védéssel zárt.

A harmadik fordulóban, november 11-én a Mladost Zagrebet fogadja Slobodan Nikic vezetőedző együttese.

A BL főtábláján négy darab négyes csoportban zajlanak a küzdelmek, az első két-két helyezett jut a negyeddöntős csoportkörbe, ahonnan újabb két-két csapat harcolhatja ki a négyes döntőbe kerülést.

(MTI)

Gyárfás Tamás Balázs, a Vasas (j) és Joánisz Funtulisz, az Olimpiakosz játékosa a Komjádi Uszodában

(Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)