Hosszabbítás után a Honvéd kiejtette a Debrecent

A másodosztályban szereplő Budapest Honvéd hosszabbítás után idegenben verte 2:1-re a Debrecent csütörtök este a labdarúgó MOL Magyar Kupa 4. fordulójában, s így a nyolcaddöntőbe jutott.

A korábbi nyolcszoros kupagyőztes kispesti együttes utolsó csapatként csatlakozott a legjobb 16 mezőnyéhez.

A magyar válogatottsági rekorder Dzsudzsák Balázs a 22. percben vezetést szerzett ugyan a hazaiaknak, de a szerb Branko Pauljevic az 56. percben egyenlített, s az állás a rendes játékidőben már nem változott. A hosszabbítás végén aztán Zuigéber Ákos góljával a vendégek örülhettek a továbbjutásnak.

MK-eredmények, 4. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért):

Debreceni VSC–Budapest Honvéd FC (NB II) 1:2

III. Kerületi TVE (NB III)–Soroksár SC (NB II) 0:1

Zalaegerszegi TE FC–Budafoki MTE (NB II) 3:1

Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre (NB II) 4:0

MTK Budapest–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II) 5:1

HR-Rent Kozármisleny (NB II)–ESMTK (NB III) 0:0, tizenegyesekkel: 2:3

ETO FC–Pilisi LK (vármegyei I.) 9:0

FC Ajka (NB II)–Tiszakécskei LC (NB II) 2:1

Vasas FC (NB II)–Mezőörs KSE (vármegyei I.) 3:0

Kecskeméti TE (NB II)–Tiszafüredi VSE (NB III) 2:1

Martfűi LSE (NB III)–Paksi FC 1:4

Debreceni EAC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II) 1:0

Majosi SE (NB III)–Videoton FC Fehérvár (NB II) 0:1

Kelen SC (BLSZ I.)–Kolorcity Kazincbarcika SC 0:1

Karcagi SC (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II) 2:3

Diósgyőri VTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 2:0.

(Forrás: MTI)

Dzsudzsák Balázs (k) valamint Hangya Szilveszter (b) és Szamosi Á. Szabolcs csatázik a debreceni Nagyerdei Stadionban

(Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)