Jön Cristiano Ronaldo 11. meccse magyar csapat ellen – 9 győzelem és 8 gól a mérlege

Könnyen lehet, hogy a 40 éves, a 223. válogatott meccsére készülő, ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldónak a több mint húsz éve tartó pályafutása során a mai (09.09) lesz az utolsó szereplése Magyarországon, magyar csapat ellen. Eddig tízszer játszott magyar csapatok ellen, abból hatszor a magyar válogatott ellen. A tízből kilencszer volt győztes csapat tagja és nyolc gólt szerzett.

Budapesten magyar csapat ellen három különböző stadionban (a régi és az új Puskás-stadion mellett a Groupama Arénában) ötből ötször nyert, de csak egyszer szerzett gólt, igaz akkor kettőt is, éppen legutóbb a Puskás Arénában, a 2021-es Eb-n. Azon a tornán egyébként Ronaldo a franciák ellen is pályára lépett a Puskás Arénában, és a 2:2-vel záruló meccsen a portugálok mindkét gólját ő szerezte, tehát a Puskás Arénában a legutóbbi két fellépésén összesen négyszer talált be a portugál válogatottban.

A magyar válogatott mellett két magyar klubcsapat ellen lépett pályára hosszú pályafutása során tétmeccsen, összesen négy mérkőzésen, és mindegyiken győztes csapat tagja volt, két gólt szerzett. 2005-ben a Debreceni VSC ellen nyertek kétszer a Manchester Uniteddal 3:0-ra, az angliai meccsen szerzett gólt. 2020-ban a Juventus játékosaként találkozott a Ferencvárossal, a Puskás Arénában 4:1-re, Torinóban 2:1-re győztek Ronaldóék, de csak az olaszországi meccsen talált be a kapuba (az volt az eddigi egyetlen gólja a válogatott jelenlegi első számú kapusával, Dibusz Dénessel szemben).

A magyar válogatott ellen hatszor lépett pályára az eddigi 222 válogatott meccséből. Először még 16 évvel ezelőtt, amikor Szoboszlai Dominik is ott volt a vendégcsapat előtt álló, játékoskísérő gyerekek között. Eddig az volt az egyetlen olyan meccse a magyar válogatott ellen, amikor gólt sem szerzett és gólpasszt sem adott. Jó hír, hogy Szoboszlai ezúttal is ott lesz a gyepen (a 2021-es Eb-meccsről sérülés miatt hiányzott a középpályás, aki most játszhat először gyerekkori példaképe ellen), és most már nem kísérőként, hanem a válogatott csapatkapitányaként.

CR a magyar válogatott elleni hat meccséből csak egyszer, a 2016-os, franciaországi Eb-n nem volt győztes csapat tagja. A 3:3-as lyoni találkozón sikerült alaposan felbosszantania őt a magyar válogatottnak, igaz, a két góljával azon a meccsen is főszerepet játszott – a magyar válogatott elleni hat meccséből háromszor is duplázott már (egyszer-egyszer Budapesten, Lisszabonban és Lyonban). Jó lenne a kedd esti meccs végén is bosszús Ronaldót látni, de a duplájáról ezúttal szívesen lemondanánk...

(Forrás: nso)

Szerk. megj.:Ma, kedden 21,45-től a szurkolók szeme a képernyő(k)re tapadhat, akár a MAGYARORSZÁG–PORTUGÁLIA- (M4 Sport, Digi Sport 2, Prima Sport 1), akár a CIPRUS–ROMÁNIA vb-selejtezőt (Prima TV) figyelve. Elismerem – tán sokadmagammal –mindkettőt követni fogom, egyszerre … (K. P.)

Rossi: Nekünk az a feladatunk, hogy koncentráltak maradjunk és magunkra összpontosítsunk!

(Fotó: MTI/Purger Tamás)