Keane: A Plzen elleni második félidős játékra lesz szükségünk Genkben

Robbie Keane, a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzője szerint együttesének a Viktoria Plzen elleni mérkőzés második félidejében nyújtott játékra lesz szüksége a jó eredmény eléréséhez az Európa-liga alapszakaszának csütörtök este sorra kerülő második fordulós meccsén Genkben.

A 45 éves ír szakember a szerdai sajtótájékoztatón kiemelte, minden találkozó más és más, ráadásul – mint mondta – az EL-ben soha nincs könnyű összecsapás.

„A múlt héten a Plzennel szemben az első félidőben nem voltunk elég türelmesek, ez pedig nem tetszett, hiszen mindig elmondom a fiúknak, hogy akkor tudunk igazán jól játszani, ha nyugodtabban, kevésbé kapkodva futballozunk” – fogalmazott a tréner. Hozzátette, a csehek ellen a 2. félidőben megmutatták a valódi karakterüket, s nemcsak a harcosság, illetve a küzdeni tudás miatt voltak jobbak, hanem azért is, mert megfelelő módon tartották meg a labdát.

„Csütörtök este ugyanígy kell játszanunk 90 percen keresztül, de ezt mondani mindig könnyebb, mint végrehajtani” – jelentette ki Keane.

A magyar bajnoki címvédő vezetőedzője hangsúlyozta, hogy a belga labdarúgásra jellemző módon a Genk is remekül hajtja végre az átmeneteket, ráadásul egy fiatal és energikus csapatról van szó.

A Genk-Ferencváros találkozó ma este 21 órakor (HU) kezdődik majd a 21 500 férőhelyes Cegeka Arénában.

Az összecsapás játékvezetője a görög Anasztásziosz Szidirópulosz lesz, a meccset pedig élőben közvetíti az M4 Sport, a Nemzeti Sportrádió és a Kossuth Rádió is.

(Forrás: MTI)

Robbie Keane vezetőedző a Ferencváros labdarúgócsapatának sajtótájékoztatóján a genki Cegeka Arénában

(Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)