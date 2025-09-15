Lamine Yamal a lelátóról nézte végig a barcelonai mészárlást

A címvédő Barcelona 6:0 legyőzte hazai pályán a Valencia csapatát a spanyol labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójában. A sérült Lamine Yamal távollétében Fermín López, valamint a csereként beállt Raphinha és Robert Lewandowski is kétszer volt eredményes. A Barcelona így továbbra is veretlen még az idei szezonban.

Bár a Barcelona az előző fordulóban botlott a Rayo Vallecano vendégeként, Hansi Flick együttese így is jó előjelekkel várhatta a Valencia elleni mérkőzést a Johan Cruyff Stadionban, ugyanis a legutóbbi tíz egymás elleni meccsükből egyet sem veszített el, ráadásul januárban 7:1-re ütötte ki, a Király Kupában pedig 5:0-ra verte mostani ellenfelét.

A Barcelona Yamal nélkül is kegyetlenül kivégezte ellenfelét

Bár Lamine Yamal a katalán együttes eddigi mindhárom bajnokiján főszerepet vállalt – két gól, két gólpassz – a vasárnap esti találkozón azonban a meccskeretbe sem került be, mivel ágyéksérülést szenvedett a válogatott szünetben. A spanyol válogatott támadó ettől függetlenül ott volt a stadionban és a lelátóról figyelte a társait.

(Forrás: origo)