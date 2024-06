• A hazai minifutball-válogatott ezüstérmes 2. lett a minifoci Európa-bajnokságon. Kazahsztán legyőzése után a döntőben a vezetést megszerző szerbek ellen csatáztak a románok. Miután kiegyenlítettek, 1:1 után jöttek a 11-esek, amiből 22 rúgásra(!) volt szükség, hogy kihirdethessék az idei Európa-bajnokot – 10:9 után Szerbia ünnepelhetett felhőtlenül.

• Mircea Rednic UTA-s fiataljai fordítani tudtak a pécskaiak ellen játszott barátságos mérkőzésen. Bár a pécskaiak szerezték meg a vezetést büntetőből (Mirel Arsene 14. p), a 2. félidőben Ahmet Ekmekci (58. p) és Adelin Nica (66. p) távoli, vinklire tartó rúgásaikkal fordítani tudtak a piros-fehérek.

• Eb-felkészítők – eredmények, történések

Szombat este a magyar válogatott Debrecenben lejátszotta utolsó felkészülési mérkőzését a németországi Eb előtt. Marco Rossi csapata 3:0-ra nyert Izrael ellen – Sallai Roland és a duplázó Varga Barnabás góljainak köszönhetően. A találkozó mégsem csak a gyönyörű gólokról marad emlékezetes. Sérülés miatt kellett lecserélni Callum Styles-t és a csapatkapitány Szoboszlai Dominikot is, aki így nyilatkozott: „Jól leszek” – nyugtatott meg mindenkit Szoboszlai a meccs után. „Éreztem, hogy kicsit beállt a lábam és nem akartam rizikót vállalni. Nagyon jól kezdtük a meccset, az első félidő jó, a második eleje kicsit nyögvenyelős volt, utána egy darabig nem láttam a meccset, de a végén is stabilan tartottuk a labdát, jó volt utolsó meccsnek” – mondta Szoboszlai, aki szerint Bolla Bendegúzzal jól megértették egymást a jobboldalon, hiszen régóta ismerik egymást.

Románia nem tudott gólt rúgni a majdnem utolsó helyen rangsorolt Liechtenstein csapata ellen (sem). A csapatkapitányi szalagot Ianis Hagi viselhette, de ez sem hozott sok szerencsét a lelkesen játszó ellenfelük és jól védő kapusuk ellen.

Thomas Meunier, a belga labdarúgó-válogatott jobbhátvédje megsérült csapata Luxemburg elleni felkészülési mérkőzésén, ezért nem utazott el a csapat németországi főhadiszállására. A 32 éves jobbhátvéd kezdőként lépett pályára a Luxemburg ellen 3:0-ra megnyert barátságos mérkőzésen, azonban a találkozó 16 percében sérülés miatt le kellett cserélni.

A román válogatott ellenfelei közül Szlovákia remekelt, 4:0-ra legyőzte Wells csapatát. Ukrajna viszont 1:3-ra kikapott a lengyelektől.

Az olaszok úgymond olaszosan, minimális 1:0-ra nyertek a bozsnyákok ellen.

Podgoricában a montenegróiak 1:3-ra kikaptak a vendég grúzoktól.

A magyarokkal azonos Eb- csoportban szereplő német labdarúgó-válogatott 2:1-re győzött a görög csapat ellen. A görögök gólját Manuel Neuer hatalmas hibája előzte meg, a meccs után pedig tüntetni kezdtek a kapus ellen a német szurkolók.

• Simona Halep mivel nem kapott meghívót, szabadkártyát a Rolland Garrosra – s a hírek szerint a Wimbledoni tornára sem kap – nincs hogy teljesítse azt az olimpiai szerepléshez szükséges feltételt, hogy a világranglista első 400-a között legyen június derekán. Így Halep búcsút inthet a július 26-án kezdődő olimpiának.

• A Bariban zajló tenisztorna döntőjében Udvardy Panna 4:6, 0:6-ra kikapott a (román) Anca Todonitól.

• Formula–1 Kanadai Nagydíj

Az esővel, problémákkal tarkított futamon, három körrel a vége előtt Verstappen győzelme és Norris 2. helye biztosnak tűnt, a két Mercedes azonban elkezdett harcolni a 3. helyért. A 68. körben Russell egy gyönyörű manőverrel megelőzte Hamiltont, aki ez után próbált visszatámadni, de a hétszeres világbajnok nem járt sikerrel. Az utolsó körben Verstappennek már nem kellett aggódnia, a holland pilóta zavartalanul haladt át a célvonalon, ezzel Max megnyerte szezonbeli 6. futamát, amely pályafutása 60. győzelme volt. A 2. helyre L. Norris, a McLaren pilótája jött be, a 3. helyet George Russell, a Mercedes versenyzője kaparintotta meg, aki először került dobogóra az idei szezonban. Sok büntetést is kiróttak a verseny után, a legsúlyosabb S. Pérezt érinti, akit a jövő hétvégi (06.21–23.) Spanyol Nagydíjon 3 helyes rajtbüntetést is súlyt.

• Római szabadtéri atlétikai-Eb

Halász Bence nagyszerű versenyzéssel, messze túlszárnyalva idei legjobbját ezüstérmet nyert kalapácsvetésben, melyen az utolsó sorozatban dobta őt le az élről a címvédő Wojciech Nowicki. A szombathelyiek kétszeres világbajnoki bronzérmese az Eb-n, a szombati selejtezőben egy könnyed dobással, 77,84 méteres eredménnyel biztosította helyét a fináléban, ahol dobásról-dobásra egyre csak javult, a 4. körben egy egészen parádés dobással rukkolt ki: a kezéből 80,49 méterig repült a kalapács, amivel átvette a vezetést. A verseny végig kiélezett volt, az utolsó fordulóban Nowicki viszont ismét bizonyította klasszisát, 80,95 méteres dobással az élre került.

Takács Boglárka három századdal lemaradt a döntőről 100 méteren.

Diana Lătărețu (Aradi CS Universitatea&CSM Craiova) a 28. helyen ért célba a 20 km-s menetelést követően (1 óra 39p 22 mp).

• Az Arad megyei Románia Kupa döntőjét az ópálosiak nyerték 2:1-re a Kürtösi Frontiera ellen, a Kisjenőben megrendezett focidöntőben.

• A Flavius Pavel által edzett Aradi Viitorul az U15-ös ob negyeddöntőjében vérzett el, 1:0-ra a Kolozsvári Sporting győzött.

• Az aradi sárga-kék kosarasokhoz igazolt konstancáról Alina Podar.

• Ma is Eb-felkészítőkön szurkolhatnak, hangolódhatnak a pénteken elrajtoló németországi Eb-re:

DGS 1: Moldova–Ukrajna (19 órától), Portugália–Írország (21.45);

DGS 2: Észak-Írország–Andorra (21.45);

DGS 3: Azerbajdzsán–Kazahsztán (19).

Szerkesztette Kurjatkó Péter

(origo, aradon, digisport, nso, MTI)