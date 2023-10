Litván–magyar: A kaunasi döntetlennel még nincs meg az Eb-részvétel

A magyar labdarúgó-válogatott kétgólos hátrányból egyenlítve 2:2-es döntetlent játszott Litvánia vendégeként a kaunasi Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen, így bár csoportja élén maradt, de nem biztosította be részvételét a kontinensviadalra.

A hazaiak Fedor Cernych és Pijus Sirvys révén kétgólos előnyre tettek szert az önmagához képest gyengén futballozó magyarok ellen. Szünet után fordult a kocka Marco Rossi tanítványai fölényben játszottak, s előbb Szoboszlai Dominik 11-esből szépített, majd a 82. percben Varga Barnabás idénybeli huszadik góljával egyenlített.

A magyarok előnye egy pontra csökkent az eggyel több meccset játszó szerbekkel szemben, de hatra nőtt a harmadik Montenegró előtt, így egyetlen pontra van szüksége a kijutáshoz a hátralévő két találkozóján.

A magyar-válogatott legközelebb november 16-án a nyeretlenül sereghajtó Bulgária vendége lesz.

Litvánia–Magyarország 2:2 (2:0)

Gólszerzők: Cernych (20.), Sirvys (36.), ill. Szoboszlai (67., 11-esből), Varga B. (82.)

Sárga lapot kaptak: Lekiatas (43.), Utkus (55.), Kazukolovas (71.), Lasickas (90.), illetve Szoboszlai (55.), Fiola (74.)

Rossi: a fejlődés sosem egyenletes

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint nem Szoboszlai Dominik megváltoztatott pozíciója okozta a magyar labdarúgó-válogatott gyengébb első félidei játékát. „Az én ötletem volt, hogy Szoboszlai hátrébb futballozzon, de nem jött be. Olyan, mintha teljesen kihagytuk volna az első félidőt, nagy területet hagytunk az ellenfélnek, amely ezt ki is használta. A szünetben végrehajtott változtatások beváltak, teljesen megváltozott a meccs képe, többször áttörtük a rivális védelmét, így sok helyzetünk volt, de a litván kapus remekül védett, így nem sikerült nyerni … Nem vagyunk boldogok, mert nyerni akartunk. Viszont lépésről lépésre haladunk, és jó úton járunk. A fejlődés sosem egyenletes és egyenes vonalú, mindig vannak benne döccenők. Meg kell értenünk, amíg matematikailag nem biztosítjuk be a részvételünket, addig nem jutottunk ki az Európa-bajnokságra" - fogalmazott Rossi, aki az ellenfélről szólva kifejtette, kihasználta fizikális adottságait és kifejezetten agresszív és jó futballt játszott.

***

Magabiztos szerb siker a magyarok csoportjában

A magyarokkal azonos csoportban szereplő szerb válogatott a duplázó Aleksandar Mitrovic vezetésével 3:1-re nyert otthon Montenegró ellen. A szerb csapat így egy pontra megközelítette a csoportot továbbra is veretlenül vezető, Litvániában 2:2-es döntetlent elérő magyar együttest, amelynek így egyetlen pontra van szüksége a kijutáshoz a hátralévő két találkozóján.

Szerbia–Montenegró 3:1 (1:1), gólszerzők: Mitrovic (9., 74.), Tadic (77.), illetve Jovetic (36.).

A G-csoport állása:

Magyarország 6 4 2 - 11- 4 14

Szerbia 7 4 1 2 13-7 13

Montenegró 6 2 2 2 6-8 8

Litvánia 7 1 3 3 8-12 6

Bulgária 6 - 2 4 3-10 2

(Forrás: MTI)

Loic Négo (b) és a litván Pijus Sirvys csatája (Fotó: MTI/Illyés Tibor)