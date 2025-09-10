Marco Rossi: ismét keserű szájíz maradt…

Marco Rossi szövetségi kapitány elismerte, hogy a portugál labdarúgó-válogatott jobban játszott, ennek ellenére keserű szájíz maradt benne, mivel a magyar csapat hajrában kapott góllal szenvedett 3:2-es vereséget a világbajnoki selejtezőn.

„Alázatosan be kell látni, amikor a világ egyik legerősebb csapatával játszunk, márpedig a portugál a spanyolokkal együtt a legerősebb Európában, akkor benne van a vereség, még ha ez most keserű is. Bosszantó így kikapni az utolsó percekben. Védekeztünk, ahogy kellett, de sosem mondtunk le a támadásról. A harmadik gól(juk) egy labdaeladásból született, azaz elkerülhető lett volna, ilyenkor már nem szabad kockáztatni. Remélem, ebből a hibából tanulunk és nem követjük el újra” – mondta a 61. születésnapját a meccs napján ünneplő olasz szakvezető.

„Ez a 3:2-es vereség belefér, mindent elmond, hogy Portugáliának három játékosa is jelölt az Aranylabdára”. Rossi kiemelte a duplázó Varga Barnabás teljesítményét.

Szoboszlai és Rossi a meccs után

(Fotó: MTI/Illyés Tibor)