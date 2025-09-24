Máris megelőzte Viníciust a Real Madrid fiatal szerzeménye

Megszerezte első bajnoki gólját a Real Madrid színeiben a nyáron érkezett argentin focista, Franco Mastantuono. A mindössze 18 éves játékos ezzel a találattal előkelő helyre került a Real Madrid góllövőinek rangsorában.

Franco Mastantuono eddig is meggyőző teljesítményt nyújtott a Real Madrid csapatában. A nyáron a River Plate-től 45 millió euróért érkezett játékos kedden pedig meg is szerezte első gólját a spanyol bajnokságban. A Levante elleni 4:1-es (idegenbeli) siker alkalmával lőtt gólt, amivel rögtön a klub történetének negyedik legfiatalabb bajnoki gólszerzője lett, éppen Vinicius Juniort megelőzve.

Vinicius Jr és Kylian Mbappé is ott volt a góllövők között, de Franco Mastantuono az életkora miatt is érdekes. Mastantuono 18 évesen, egy hónaposan és kilenc naposan lőtt gólt a bajnokságban, de így is vannak hárman, akiknek nála is fiatalabban sikerült gólt lőniük a spanyol élvonalban a Real Marid mezében.

Alberto Rivera 17 évesen és három hónaposan lőtt gólt még 1995-ben, míg Raúl 17 évesen és négy hónaposan szerzett gólt 1994-ben. A listán harmadik a csapat jelenlegi játékosa, Endrick az előző szezonban 18 évesen, egy hónaposan és négy naposan szerzett gólt. Összességében 12 játékos lőtt gólt a Realban bajnoki meccsen a 19. születésnapja előtt.

A jelenlegi listán ötödik a csapatból Vinicius Jr, a kilencedik helyen áll Álvaro Rodríguez és a 10. a brazil Rodrygo, aki 18 évesen és 9 hónaposan lőtt gólt még 2019-ben.

(Forrás: origo)