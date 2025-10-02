Marozsán szeretné kiélvezni a Wawrinka elleni győzelmet

Marozsán Fábián számított rá, hogy hullámvölgybe kerülhet, de ebből szerencséjére gyorsan ki tudott lábalni, és legyőzte a svájciak legendáját, Stan Wawrinkát a sanghaji keménypályás tenisztorna első fordulójában.

„Tudtam, hogy az első játszmában mutatott teniszemet nehéz lesz végig fenntartani, és jött is egy kisebb hullámvölgy. Wawrinka elhúzott 4:1-re, de sikerült gyorsan átesnem a holtponton, visszaküzdöttem magam a szettbe. Így persze fájó volt, hogy nem tudtam kettőben lezárni, de mindvégig arra gondoltam, hogy a végén én fogom jobban bírni. Ugyanakkor láttam Wawrinkán, hogy egyfolytában figyel engem, nagyon rutinos játékos, ezért utólag visszagondolva nagyon jó érzés, hogy a végén én voltam az erősebb, és legyőztem egy legendát” – idézte csapata közleménye a világranglistán 52. magyar játékost.

Megjegyezte, jó emlékei vannak Sanghajból, viszont ezúttal nem sok ideje volt arra, hogy szokja a körülményeket, ugyanis néhány napja érkezett csak meg Pekingből, ahol a korábbi világelső Jannik Sinnerrel szemben búcsúzott a negyeddöntőben.

A svájci játékos felett aratott háromjátszmás győzelemmel kapcsolatban Marozsán hozzátette, a centerpályán saját csapatán kívül szinte mindenki ellene drukkolt, ezért is ilyen értékes siker ez, amit kicsit szeretne kiélvezni, mielőtt a következő összecsapásra gondol.

Marozsán a 64 között a világranglistán ötödik Taylor Fritz ellen játszik, eddigi egyetlen párbajukat, tavaly az Ausztrál Openen az amerikai nyerte négy szettben. A mérkőzést pénteken vagy szombaton rendezik.

Stollár Fanny és japán társa, Kato Miju két játszmában legyőzte a hetedik helyen kiemelt Babos Tímea, Luisa Stefani magyar, brazil kettőst a 8,96 millió dollár összdíjazású pekingi keménypályás női tenisztorna párosversenyének csütörtöki negyeddöntőjében.

A 32 percig tartó első szett sima volt, miután Stollárék kétszer is elvették Babosék adogatását. A folytatásban ugyancsak egy brékkel már 4:1-re vezetett a magyar-japán duó, de a rivális innen egyenlített. A hajrá azonban Stolláréknak sikerült jobban, és lezárták az 1 óra 22 perces csatát.

Az elődöntőben az Anna Danyilina, Aleksandra Krunic kazah, szerb vagy a Priscilla Hon, Karolina Muchova ausztrál, cseh kettős vár rájuk.

(Forrás: MTI)