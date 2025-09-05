Max Verstappen egyetlen feltétellel igazolna a Ferrarihoz

A holland sztár a hétvégi Olasz Nagydíj előtt kapta meg a kérdést, miszerint miért nem merült fel benne, hogy az olasz istállónál folytassa F–1-es pályafutását.

„Le vannak szerződve két versenyzővel a következő szezonra, szóval erről szó sem lehetett. Hogy esély van-e rá, hogy odamenjek? Igen, az életben mindenféle döntésnek rengeteg esélye van. Természetesen jelenleg nincs tervben, de ki tudja? Még azt sem tudom, meddig fogok a Formula–1-ben versenyezni, szóval még sok a bizonytalanság az életemben. Mindig nagyon nehéz megmondani, mi fog történni, igaz?” – idézte Verstappen szavait a motorsport.hu.

A holland azt is leszögezte, hogy csak egy feltétellel képzelhető el, hogy a Scuderiánál versenyezzen: „Ha valaha is oda akarnék igazolni, nem csak azért mennék, hogy a Ferrarinál vezessek, hanem azért, mert ott látok lehetőséget a győzelemre. Ha a Ferrarival nyersz, az még jobb. Szerintem itt nem szabad hagynod, hogy csak a márka iránti érzelmeid és szenvedélyed vezessen, hanem azért kell odamenned, mert úgy érzed, hogy az a hely a neked való” – jelentette ki Max Verstappen.

(Forrás: gphirek)

Szerk. megj.: A romániai nézők a szombati időmérőt az Antena 3 CNN-en tekinthetik meg – 16.45-kor kapcsolnak a Sebesség Templomába, Monzába.

A vasárnapi futam élő közvetítése 15.45-kor kezdődik az Antena 1-en.