Mi a pálya?

• A Veszprém csütörtökön 37:33-ra nyert Párizsban a PSG ellen a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában. Xavi Pascual vezetőedző elmondta, növeli a csapat presztízsét a siker.

Szegeden nagyon jól kezdett a Barca ellen a Pick csapata, de Bánhidi piros lapja után picit megroggyanva kezdték a második félidőt. A fordulás után a spanyolok hármat dobva kiegyenlítettek (17:17-re) s a legvégéig igen szorosan haladtak fej-fej mellett a csapatok. PICK SZEGED–BARCELONA 29:29.

• Az olasz Noemi Maria Tali, Noah Lafornara páros nyerte csütörtökön a jégtáncosok versenyét a debreceni junior műkorcsolya-világbajnokságon.

A dobogós helyeken nem történt változás a szerdai rövidprogramhoz képest, azaz az ezüstérem a Katarina Wolfkostin, Dimitry Tsarevski amerikai duóé, míg a bronzérem a Darya Grimm, Michail Savitskiy német kettősé lett.

Pénteken délben (14.30-tól) a párosok rövidprogramjával folytatódik a vb.

• Nincs még semmi eldöntve, de sajtóhírek szerint Neymar visszatérhet a Barcelonába – tárgyalások folynak a katalán óriás és a játékos képviselői között. Joan Laporta, a Barcelona elnöke és Neymar ügynöke, Pini Zahavi, szoros kapcsolatot ápolnak. Az Athletic szerint Zahavi Hansi Flickkel, a Barcelona edzőjével is együttműködik.

Neymar fő motivációja, hogy a 2026-os világbajnokságot megelőzően a Barcelona színeiben, az új Camp Nouban léphessen pályára, ami egy igazi álomszerű forgatókönyv lenne. Sok feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy ez az átigazolás megvalósuljon, de lehetséges!

• A Magyar Kupában hosszabbítás után jutott tovább Győrben (3:4), készülhet az Újpest elleni derbire a Ferencváros.

• Saját pályán a Bologna (meglepetésre) 2:1-re verte az AC Milant.

• Tenisz-hírek

Babos Tímea és Nicole Melichar-Martinez bejutott az elődöntőbe a mexikói Meridában zajló, egymillió dollár összdíjazású keménypályás női tenisztorna párosversenyében. A harmadik helyen kiemelt magyar-amerikai duónak a pénteki negyeddöntőben mindössze 55 percre volt szüksége a Victoria Rodríguez, Ana Sofia Sánchez mexikói páros legyőzéséhez.

Sajnos nem volt ilyen szerencsés Jaqueline Cristian és Angelica Moratelli párosa, hisz két szettben kikaptak M. Sheriff és K. Piter duójától.

Különös helyzet állt elő Acapulcóban. A világ legjobb teniszezői közül többen is kénytelenek voltak visszalépni ételmérgezés miatt. Holger Rune mérkőzés közben adta fel, míg Casper Ruud és Tommy Paul egyáltalán nem is lépett pályára. A találgatások szerint ugyanez a probléma okozta Alexander Zverev sima vereségét is, aki kikapott a fiatal Lerner Tienntől – ezt látszik alátámasztani az is, hogy Zverev a mérkőzés után azonnal elhagyta a stadiont, és nem tartott sajtótájékoztatót.

• A Sopron Basket a francia BLMA csapatától csütörtökön elszenvedett 69:57-es vereséggel is továbbjutott a női kosárlabda Európa Kupa negyeddöntőjéből. A hazai pályán az első mérkőzésen szerzett 27 pontos előny azt jelentette, hogy a Sopron végül 138:123-as összesítéssel lépett tovább a második számú európai sorozat elődöntőjébe.

• Stephen Curry, a Golden State Warriors sztárjátékosa 56 pontot szerzett az Orlando Magic otthonában 121:115-re megnyert mérkőzésen az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) legutóbbi játéknapján.

• Ne feledjék!

Szombaton és vasárnap (március 1–2.) NÉGYES KOSÁRLABDA-DÖNTŐ (Final 4) ARADON!

PROGRAM:

• szombaton 16 órától a Victoria sportcsarnokban Sepsi SIC–CSM CSU Constanța;

• szombaton 19 órától CSM Târgoviște–FCC UAV BASCHET ARAD;

• vasárnap 19 órától DÖNTŐ.

Hajrá sárga-kékek!

Szerkesztette: Kurjatkó Péter

(origo, sportal, MTI)