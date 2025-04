Mi a pálya?

• Az Eforie Nordon megrendezett egyéni sakk-Eb-n MAGOLD FÜLÖP a Top 3 hazai játékos ezüstérmese lett, azaz a legjobb Dieter Nisipeanut követve lekörözte a 3. David Gavrilescut.

• Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány kijelölte a magyar női kézilabda-válogatott keretét a Brazília elleni felkészülési mérkőzésre, amely április 10-én lesz Tatabányán és amelyen elbúcsúztatnak 3 játékost, Cirjenics-Kovacsics Anikót, Szucsánszki Zitát és Tomori Zsuzsannát. A keretben három újonc került be: Herczeg Lili, Kajdon Blanka és Ogonovszky Eszter. Utóbbiakat keveset látják Magyarországon, mivel külföldön szerepelnek. Vannak olyanok is a 22 fős névsorban, akik márciusban jó benyomást tettek rá. A szövetségi kapitány örül, hogy a brazilokkal játszhatnak előbb nézők előtt Tatabányán jövő hét csütörtökön 18.30-tól, majd szombaton zárt kapuk mögött.

„Most lehet tesztelni, kik lesznek azok a játékosok, akik akár a következő olimpián képviselhetik Magyarországot” – fogalmazott.

• A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (La Liga) szereplő Las Palmas a hivatalos honlapján bejelentette, hogy kapusát, Jasper Cillessent kedd hajnalban sürgősen meg kellett operálni a hétfő esti mérkőzésen elszenvedett sérülése miatt – J. Cillessent hordágyon vitték le a pályáról Celta Vigo elleni mérkőzés (1:1) első félidejében, miután ütközött Borja Iglesiasszal.

A hasán megsérülő Cillessen nagyon rosszul érezte magát, hányt az öltözőben, és az orvosok rövid eszmecsere után döntöttek: elővigyázatosságból kórházba szállítják. Ott kiderült, hogy a helyzet súlyos, a kapusnak kisebb lyuk keletkezett a bélrendszerében, ezért azonnal átvitték őt egy másik kórházba, ahol a hajnali órákban sürgősséggel megoperálták – a műtét jól sikerült, a 35 éves kapus egyelőre a vigói kórház lakója; még nincs jóslat arról, mikor léphet ismét pályára.

• Kós Hubert is indul a kaposvári úszó ob-n.

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok klasszis két év kihagyás után indul el újra a legnagyobb magyarországi seregszemlén, amelyet jövő szerdától szombatig rendeznek meg a Csik Ferencről elnevezett kaposvári uszodában.

A 22 éves Kós az előző hétvégén három egyéni aranyérmet nyert az amerikai egyetemi bajnokságon – 100 és 200 yard háton minden idők legjobbjával győzött, továbbá 200 yard vegyesen is diadalmaskodott –, amivel oroszlánrészt vállalt csapata, a Texas sikerében, az eseményt követően pedig őt választották meg az év úszójának az NCAA-ben.

• Szoboszlai Dominik április elsejei tréfa áldozata lett, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányát egyik támogatója viccelte meg, nem is akárhogy.

Szoboszlai már egy éve működik együtt az egyik telekommunikációs céggel, és a támogató szerette volna meglepni a magyar válogatott csapatkapitányát.

Szoboszlait meghívták a cég székházába, ahol egy életnagyságúnál nagyobb szobrot lepleztek le, amelynek jelentős része használt mobiltelefonokból készült – a Liverpool labdarúgóját nem nyűgözte le a szobor, de csak a végén döbbent rá, hogy áprilisi tréfa áldozata lett.

• Lionel Messitől tanulhat Pintér Dániel focista, aki már idén szeretne bemutatkozni az Inter Miami első csapatában. Pintér többször is együtt edzett már Messivel Pintér Dániel, az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő Inter Miami második csapatának magyar származású futballistája, aki már az Egyesült Államok U18-as válogatottjában is gólt szerzett.

• Kiderült, mi okozta a New York Yankees korábbi sztárjátékosa 14 éves fiának Brett Gardnernek a halálát a családi nyaraláson, Costa Ricában. A család valamilyen rejtélyes betegségre gyanakodott, de a boncolás eredménye ennél sokkal prózaibb okot hozott felszínre. Nem egy trópusi helyszínen elkapott rejtélyes betegség végzett a kamasszal – a boncolás megállapította, hogy a tinédzserrel szén-monoxid-mérgezés végzett. A vizsgálatokban az FBI is részt vett, így teljes mértékben kizárható bármilyen idegenkezűség vagy öngyilkosság. A szoba, ahol a fiatal holttestét megtalálták, a szálloda gépészeti termei fölött volt, és bizonyíthatóan onnan jutott be a halálos gáz Gardner szobájába, méghozzá hatalmas mennyiségben.

• Súlyosabb a vártnál a Bournemouth elleni hétvégi kupameccsen bokasérülést szenvedett Erling Haaland állapota, mint azt remélték. A norvég csatárra hosszabb kihagyás vár.

Szerkesztette: Kurjatkó Péter

(origo, nso, MTI)