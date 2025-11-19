Mi a pálya?

• Véget értek a novemberi vb-selejtezők, amely után újabb tizennégy kvóta talált gazdára: tizenegy Európából, három pedig az észak- és közép-amerikai térségből (CONCACAF).

A kontinensünkről a szereplését már októberben bebiztosító Angliához csatlakozott Franciaország, Horvátország, Portugália, Norvégia, Németország, Hollandia, Spanyolország, Belgium, Ausztria, Skócia és Svájc.

Norvégiának, Ausztriának és Skóciának kellett a leghosszabb ideig várnia az újabb vb-szereplésre, mindhárom ország legutóbb 1998-ban szerepelt a legrangosabb futballtornán. 16 csapatnak (a 12 csoportmásodikon kívül négyen a Nemzetek Ligájának köszönhetően vívhatnak pótselejtezőt, ROMÁNIA is) még van reménye a vb-szereplésre, márciusban újabb négy kvóta kel el.

A márciusi európai pótselejtező sorsolását csütörtökön (11.20) tartják, az első és második kalapban lévő csapatok otthon játsszák az elődöntőt, előbbiek a Nemzetek Ligájából érkező negyedik kalaposok közül, utóbbiak pedig a harmadik kalapból kapnak ellenfelet. Az egymérkőzéses elődöntőt március 26-án rendezik, a döntőt pedig öt nappal később. Az érdekeltek közül Észak-Macedónia, Albánia és Koszovó még soha nem járt világbajnokságon.

AZ EURÓPAI PÓTSELEJTEZŐ KALAPBEOSZTÁSA

1. kalap: Olaszország, Dánia, Törökország, Ukrajna (innen kerül ki Románia első ellenfele)

2. kalap: Lengyelország, Wales, Csehország, Szlovákia

3. kalap: Írország, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó

4. kalap (Nemzetek Ligája): Románia, Svédország, Észak-Macedónia, Észak-Írország

• A Győri Audi ETO női kézilabdacsapat a klub hivatalos oldalán jelentette be, hogy 2026-tól az olimpiai bajnok Thale Rushfeldt Deila náluk folytatja. Az Odensétől érkező játékos élt szerződésében szereplő záradékkal és ingyen igazol Magyarországra.

• A Handballtransfer.dk értesülése szerint újabb taggal bővülhet a dán kontingens a Ferencváros női kézilabdacsapatánál: az Esbjerg és a dán válogatott kétszeres világbajnoki bronz- és Európa-bajnoki ezüstérmes kapusa, Anna Kristensen a Népligetben folytatja pályafutását.

• A One Veszprém HC szerda (ma) este a norvég Kolstadot fogadja a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében (élőben az NSO-n). A csoportban a Veszprém 8 pontos, a veszprémiek edzőjének (Xavier Pascual) egykori csapata, a Dinamo nulla ponttal sereghajtó 7 forduló után. A romániai Digi Sport 4 az Aalborg (2.) – Kielce (5.) összecsapást közvetíti élőben, szintén 19.45-től.

• A Bölöni, az erdélyi legenda című alkotás országos premierjét a Vándormozi keretében ezen a héten Székelyföld legnagyobb városaiban tartják. Közönségtalálkozóval koronázzák meg a bemutatókat. A szervezők által közzétett információk szerint a vetítéssel egybekötött közönségtalálkozón mindhárom helyszínen jelen lesz a BEK-győztes, 102-szeres válogatott legenda, Bölöni László, valamint a film egyik rendezője, a székelyudvarhelyi származású Szabó Attila is.

A magyar és román sportélet egyik legmeghatározóbb, Erdélyből indult alakjáról szóló alkotás először november 21-én, pénteken 18 órától Székelyudvarhelyen kerül vászonra. A helyszín a Rákóczi Center.

Ezt követi november 23-án, vasárnap előbb a csíkszeredai, majd a sepsiszentgyörgyi premier. Előbbit 15 órától a Szakszervezetek Művelődési Házában, utóbbit pedig 19 órától a Sepsi Arénában tartják.

• A szerdai sportműsorból ajánljuk:

17 órától Tenisz, Davis Kupa, szuperdöntő, negyeddöntő: Olaszország–Ausztria (Digi Sport 2)

19.00 Férfi kosárlabda, Európa Kupa: Nagyvárad–Petkimspor (Digi Sport 3)

21.30 Férfi vízilabda, Bajnokok Ligája, csoportkör: Budapesti Vasas–Radnicski Kragujevac (M4 Sport)

21.45 Férfi kézilabda, Bajnokok Ligája, csoportkör: PSG–Barcelona (Digi Sport 4, Prima Sport 2)

Szerkesztette: Kurjatkó Péter

(nso, szekelysport, MTI)