Műteni kell Losonczi Dávid elszakadt keresztszalagját

Műteni kell Losonczi Dávid elszakadt elülső keresztszalagját – számolt be kedden közösségi oldalán a Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ).

A bejegyzés hozzátette, a világ- és Európa-bajnokot csak hat hét múlva tudják megoperálni, majd várhatóan további hét-nyolc hónap kihagyás vár rá.

A kötöttfogásúak 87 kilogrammos kategóriájában címvédő Losonczi térde az elvesztett elődöntőben sérült meg szombaton a zágrábi világbajnokságon. Ennek ellenére kiállt a másnapi bronzmérkőzésre a párizsi olimpián is ötödik helyezett birkózó, ám ott 4:2-re kikapott a kirgiz Aszan Kurbanovics Zsanyisovtól, így ötödikként zárt.

Az MBSZ honlapján Losonczi a Magyarországon elvégzett MRI-vizsgálatot követően azt mondta: „Sajnos elszakadt a szalag, a térdem bevizesedett és bevérzett, hat hetet kell várni a műtétre. Biztosan nem tett jót neki a bronzmeccs, de én ilyen vagyok, a végsőkig küzdök. Minden évben történik velem valami, most már lassan megszokom, most épp ezt dobta az élet, de ezt is megoldom, mint mindent.”

(MTI)

Losonczi Dávid (kékben) és a kirgiz Aszan Kurbanovics Zsanyisov a horvátországi birkózó világbajnokság férfi kötöttfogásúak -87 kg-os súlycsoportjának bronzmérkőzésén a Zágráb Arénában

(Fotó: MTI/Illyés Tibor)