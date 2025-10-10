Női kosárlabda Európa Kupa – Félidőig jól tartotta magát, majd belefutott a belga hengerbe a Sepsi-SIC

Lejátszotta első csoportmérkőzését a női kosárlabda Európa Kupában a Sepsiszentgyörgyi Sepsi-SIC, amely csütörtök este a Kangoeroes Basket Mechelen (belga) otthonában lépett pályára. Zoran Mikes együttese az első félidőben jól tartotta magát, de nagyarányú vereség lett a vége.

A D csoport küzdelmei a Szekszárd–GEAS Basket (olasz) találkozóval indultak, ahol a magyar csapat hatalmas küzdelemben, 78:73-ra diadalmaskodott. Néhány órával később Belgiumban is feldobták a labdát: az első negyed kiegyenlített játékot hozott (22:18), a második etap végén pedig továbbra is látótávolságban maradt a Sepsi-SIC (44:33).

A nagyszünet után azonban teljesen átvette az irányítást a hazai csapat. A Mechelen agresszív védekezéssel és gyors támadásokkal felőrölte a háromszékieket, és 91:55-ös különbséggel zárta a találkozót.

A sepsiszentgyörgyiek legközelebb a román bajnokságban lépnek pályára, október 12-én 19 órától a CSM Târgoviște ellen, majd 15-én az Európa Kupában a Szekszárdot fogadják hazai pályán.

(Forrás: szekelysport)

A Sepsi SIC kosarasai az Európa Kupában is versengenek

(Fotó: A Sepsi SIC hivatalos Facebook oldaláról)