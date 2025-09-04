Ökölvívó-vb – Hámori Luca kazah ellenféllel kezd Liverpoolban

Az olimpiai ötödik helyezett Hámori Luca a kazah Aida Abikejeva ellen kezdi meg szereplését a női 65 kilogrammosok súlycsoportjában a liverpooli ökölvívó-világbajnokságon.

A magyar szövetség közösségi oldalának szerda esti beszámolója szerint a technikai értekezleten kiderült, hogy összesen 68 nemzet képviselteti magát, és 225 női, valamint 329 férfi ökölvívó szerepel a világbajnokságon, köztük csaknem húsz olimpiai érmes.

Hámori és Abikejeva mérkőzésén a legjobb 16 közé jutás lesz a tét, viszont Kiss Leventének (90 kg), Lakotár Hannának (54 kg) és Lakos Reginának (70 kg) a nyolcaddöntőben kell először a kötelek közé lépnie.

(MTI)

Hámori Luca (piros) és Czifra Diána (kék) a nők 65 kilogrammos súlycsoportjának döntőjében a 102. Papp László ökölvívó magyar bajnokság zárónapján a tatabányai Földi Imre Sportcsarnokban

(Fotó: MTI/Vasvári Tamás)