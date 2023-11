Párizs 2024 – A veszprémi úszótrió mindhárom tagja megcélozta az olimpiát

Az egyaránt Veszprémben készülő három nyíltvízi úszó, az olimpiai ezüstérmes Rasovszky Kristóf, a kétszeres vb-ezüstérmes Betlehem Dávid és a junior Európa-bajnok Sárkány Zalán megcélozta a jövő évi párizsi olimpiát.

A 20 esztendős Sárkány az Egyesült Államokban tanul az Arizona State Egyetemen, ahol Michael Phelps korábbi edzőjével, a legendás Bob Bowmannél edz. A Kőbánya SC úszója az amerikai felkészüléséről elárulta, hogy Bowman nemcsak egy-egy kiemelkedő tanítványára fektet nagy hangsúlyt, hanem próbál minél több versenyzőnek segíteni, főleg technikailag. Legközelebb decemberben, a Győr Openen ugrik medencébe 1500 méter gyorson, amelyen komoly célokat tűzött ki maga elé – 15 perc alá szeretne menni ezen a távon.

Saját bevallása szerint 800 méteren kevesebb esélye van a párizsi indulásra, 400 méteren pedig a világkupa teljesítménye alapján akár még lehetősége is lenne a szint teljesítésére. A fiatal úszó szerint technikailag és fordulásban sokat fejlődött a tengerentúlon, Magyarországon pedig állóképességben és mentálisan is jó alapot kapott Szokolai Lászlótól. A veszprémi edzőről a nyílt vízen csapattal kétszeres világbajnoki ezüstérmes Betlehem Dávid is elismerően nyilatkozott, elmondása szerint a szakember nem kivételezik az eredményesebb úszókkal és partnerként tekint rájuk az edzéseken. Sárkány mellett Betlehem is kipróbálta magát a medencés számokban, ahol egyre jobb eredményeket produkált.

„Nem mondanám, hogy elengedném a nyílt vizet, inkább azt, hogy kezdek megérni a medencében” – mondta a szintén 20 éves Betlehem, majd hozzátette, abban reménykedik, hogy az érettebb mentalitását át tudja vinni a nyílt vízre is, és akkor felléphet a világ élvonalába.

A jövő évi ötkarikás játékok kapcsán elmondta, Veszprémben azzal cukkolják, hogy az első olimpiáját mindenki elfuserálta a csapatban, de abban bízik, nála ez nem következik be.

„Szeretnék jól felkészülni, hogy amikor bemondják, még két perc van a rajtig, akkor nyugodt tudok maradni. Ha bízni tudok magamban, akkor úgy gondolom, bármit elérhetek, amit szeretnék” – mondta Betlehem.

A nyílt vízen olimpiai ezüstérmes Rasovszky Kristóf – aki már az idei fukuokai vb-n teljesítette az olimpiai szintet – elárulta, hogy ismét éremért utazik az ötkarikás játékokra.

„Szeretnék újra a dobogón lenni, ezt nem titkolom, aztán majd meglátjuk, hogy ebből arany, ezüst vagy bronz lesz-e” – fogalmazott, majd kiemelte, hogy sok jelentkező akad erre a három éremre: német, olasz és francia riválisai mellett csapattársát, Betlehemet is az esélyesek között említette. Elmondása szerint további versenyzők is meglepetést okozhatnak, így nehéz előre megjósolni, mi fog történni.

(Forrás: MTI)