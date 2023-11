Párizs 2024 – Kaizinger Balázs nagyon közel lovastusában az olimpiai kvótához

Kaizinger Balázs a 13. helyen végzett az olaszországi Montelibrettiben rendezett lovastusa-versenyen, így megerősítette olimpiai kvótás helyét a ranglistán.

A magyar szövetség közleménye szerint Kaizinger a 2. helyen áll az európai C-csoport rangsorában. Az utolsó európai verseny után a magyar lovas helyzete kedvező, mert a kvalifikációs időszak december végén zárul és az egyetlen szóba jöhető riválisnak, a cseh Miroslav Prihodának az Egyesült Államokban, Chilében vagy Új-Zélandon kellene olyan eredményt elérni, amellyel megelőzhetné őt, de ennek a sportági gyakorlatot és az ottani erőviszonyokat tekintve igen csekély a realitása.

A közlemény kiemelte, hogy „minden esély megvan tehát arra, hogy a Magyar Lovassport Szövetség által négy évvel ezelőtt megvásárolt lóval és az NLSF Program támogatásával Kaizinger ott legyen Párizsban. Legutóbb az 1996-os atlantai olimpián indultak magyar lovasok”.

Kaizinger azt is hozzátette, hogy a sikeres szerepléséhez rengeteget tett hozzá, hogy Németországban készülhetett.

„Régen mi tanítottuk lovagolni a világot, most nekünk kell elmennünk másokhoz tanulni. Ez sok nehézséggel jár, de nincs más út. Rengeteg munka, kemény akarat, elegendő pénzügyi támogatás, jó lovak és megfelelő környezet nélkül nem megy, és ezt most már Magyarországon is egyre többen belátják” – jegyezte meg a Kaizinger, aki 44 évesen vehetne részt karrierje első olimpiáján, amennyiben megtartja jelenlegi helyét a rangsorban.

