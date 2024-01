Spanyolország először aranyérmes!

A világbajnoki bronzérmes spanyol válogatott hatalmas hajrával 11:10-re legyőzte a címvédő és házigazda horvát csapatot a férfi vízilabda Európa-bajnokság zágrábi döntőjében.

A sorozatban negyedszer dobogós spanyolok három ezüst- és négy bronzérem után először nyerték meg a kontinensviadalt, míg a horvátok először nem tudtak diadalmaskodni hazai medencében, ugyanis 2010-ben és 2022-ben is saját közönségük előtt lettek Európa-bajnokok.

A két együttes a csoportkörben már megmérkőzött egymással, akkor ötméteresekkel a hazaiak kerekedtek felül. Úgy tűnt, ezúttal is kiélezett küzdelmet láthat a telt házas Mladost uszoda közönsége, mert a csapatok eleinte fej fej mellett haladtak, de többnyire a horvátoknál volt az előny, az egyetlen kivételt a spanyolok 3:2-es vezetése jelentette. A horvátok aztán a 2. negyed elejére 6:3-ra elhúztak elsősorban a nagyszünetig már négy gólt szerző Luka Bukic remeklésének köszönhetően, de a rivális Unai A. Rubio nagyszerű védéseire alapozva 7:6-ra felzárkózott a finálé feléig.

A térfélcserét követően a spanyolok 7:7-nél és 8:8-nál is utolérték a horvát csapatot, de fordítani nem tudtak, sőt, az utolsó szünet előtti percben két gólt is kaptak. Az első diadaláért hajtó ibériai gárdának a záró játékrészben is megvolt az esélye, hogy egyenlítsen, de Marko Bijac, a sorozatban háromszor BL-győztes Pro Recco kapusa parádés védéseivel sokáig megakadályozta ezt, mígnem bő másfél perccel a vége előtt 10:10 lett az állás. Az aranyérmet egy igazi klasszisgól döntötte el: Alvaro G. Ortega háttal a kapunak védhetetlenül csavart a jobb alsó sarokba. Az elöl teljesen elbizonytalanodó horvátok hiába kaptak emberelőnyt az utolsó támadásuknál, Loren Fatovic lövését blokkolták a védők, így Spanyolország lett az Európa-bajnok.

A következő, 2026-os kontinensviadalt Szerbia fővárosában, Belgrádban rendezik.

(MTI)

(Szerk. megj.: Amint azt már ismertettük, Magyarország a 4. helyen végzett – a bronzmérkőzésen 7:12-re kikaptak az olaszoktól, míg Románia végül 8. lett, utolsó helyosztójukon 18:7-re kikaptak a szerbektől.)