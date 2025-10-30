Székelyföldön járt Răzvan Burleanu, ápolta a magyar kapcsolatokat

Csíkszeredába látogatott Răzvan Burleanu, a Román Labdarúgó-szövetség elnöke, aki a Hargita–Heves Sportbaráti Találkozó díszvendégeként méltatta a székelyföldi futball fejlődését és a magyar–román sportszakmai együttműködést.

Tizenöt éves hagyomány folytatódott az elmúlt napokban: újabb fejezettel bővült Hargita és Heves megye labdarúgó-szövetségeinek közös szervezésében zajló találkozók sora.

Az edzői és játékvezetői tapasztalatcsere, valamint a megyei válogatottak (U17, fiúk és lányok) közötti mérkőzések adtak tartalmat a 2025-ös Hargita–Heves Sportbaráti Találkozónak. A Hargita Megyei Labdarúgó Egyesület (HMLE, AJF Harghita) által szervezett október végi programok Parajdon, Székelyudvarhelyen és Csíkszeredában zajlottak.

A találkozó első napján a vendégek Parajdra érkeztek, másnap közös edzéseket tartottak Székelyudvarhelyen, majd kirándulásokon vettek részt a környéken.

A harmadik napon az FK Csíkszereda Kós Károly utcai pályáján, illetve a Burus Csaba Sportparkban zajlottak a korosztályos válogatott mérkőzések, amelyeknek díszvendége Răzvan Burleanu, a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) elnöke volt.

Mindkét összecsapást a házigazdák nyerték: a lányok meccsén Bereczki Emőke tanítványai 4:3-ra győztek, a fiúknál pedig Szabó Attila csapata 13:0-ra diadalmaskodott.

Az FRF elnöke találkozott és megbeszélést folytatott Szondy Zoltánnal, az FK Csíkszereda és a Székelyföld Labdarúgó Akadémia vezetőjével. A szerda (10.29.) késő délutáni programban Burleanu szakított időt, és a Székely Sport kérdéseire is válaszolt.

– Elnök úr, mi volt csíkszeredai látogatásának célja?

– Elsősorban nagyon örülök annak, hogy egy olyan partnerségről beszélhetünk, amely kiállta az idő próbáját. Tizenhat éves múltra tekint vissza a két megyei labdarúgó-szövetség, Heves és Hargita közötti együttműködés, és úgy gondoltam, hogy – figyelembe véve a Román Labdarúgó-szövetség és a Magyar Labdarúgó-szövetség közötti kiváló kapcsolatot, valamint azt, hogy személyesen is nagyon jó viszonyt ápolok Csányi Sándorral, az MLSZ elnökével és a csíkiakkal – mindenképp jelen szerettem volna lenni ezen az eseményen. Szerencsére a mai napra úgy alakult a programom, hogy Bukarestből el tudtam jönni Csíkszeredába.

– Mit tapasztalt Székelyföldön?

– Mindig örömmel látom, hogy amikor Csíkszeredába érkezem, a labdarúgás folyamatosan fejlődik – mind a férfi-, mind a női vonalon. Ami a női futballt illeti, éppen tegnap este játszotta barátságos mérkőzését a női felnőtt válogatottunk Ukrajna ellen, 1–1-es döntetlent értünk el, és örömmel mondhatom, hogy azon a meccsen is több csíkszeredai lányt láthattunk a keretben. Ugyanez elmondható az utánpótlás-válogatottaknál is, hiszen ott is rendre szerepelnek székelyföldi, csíkszeredai játékosok. Ami pedig a férfi labdarúgást illeti, a csíkszeredai akadémia ma Románia egyik élvonalbeli utánpótlásközpontja.

Örülünk, hogy a futball ilyen magas szintre jutott el Csíkszeredában, és természetesen az is büszkeség, hogy Csíkszereda férficsapata ma már a Szuperligában, azaz az ország legmagasabb osztályában szerepel.

– Ön Bákó megyei származású. Volt korábban kapcsolata ezzel a térséggel?

– Igen, természetesen. Amikor utánpótlás-játékos voltam a Bákói FCM csapatánál, gyakran játszottunk felkészülési mérkőzéseket itt, Csíkszeredában, vagy éppen a csíki csapatok jöttek Bákóba. Úgyhogy igen, mondhatni, közel vagyok a szülőföldemhez.

– Hogyan látja a romániai férfi válogatott esélyeit a világbajnoki selejtezők végéhez közeledve?

– Ami mindannyiunkat nagyon örömmel tölt el, az az osztrákok elleni legutóbbi mérkőzés, ahol a csapat remek formát mutatott. Egy nagyszerű, valójában a csoportunk legjobb együttese ellen tudtunk győzni, így novemberben Bosznia-Hercegovinában már csakis a győzelem reményében utazunk. Ez a találkozó tulajdonképpen egy döntő lesz a második helyért.

Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy mivel megnyertük a Nemzetek Ligája-csoportunkat, biztosítottuk magunknak a pótselejtezős helyet is. A célunk azonban az, hogy megszerezzük a második helyet, és így kedvezőbb útvonalról induljunk a jövő márciusi rájátszásban. Bízom benne, hogy sikerül kijutnunk a világbajnokságra, és ha ez megtörténik, Románia ugyanúgy meg fogja állni a helyét, mint ahogy Németországban, az Európa-bajnokságon is tette.

– Mit gondol arról, amit a román sportsajtó egy része a székely jelképekről ír?

– Inkább nem szeretnék ebbe a témába belemenni. Nem kell ezt a fajta vitát tovább táplálni.

