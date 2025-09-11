Torna-vk - Harminchét ország 170 sportolóját várják Szombathelyre

Harminchét ország 170 tornászát nevezték a Szombathelyen szeptember 26–28. között sorra kerülő hagyományos challenge világkupaversenyre.

A nemzetközi szövetség honlapja szerint érkeznek majd sportolók (többek között) Argentínából, Ausztráliából, Új-Zélandról, Bangladesből, Kínából, Kolumbiából, Hongkongból, Indonéziából, Indiából, Jamaicából, Mongóliából, a Dél-afrikai Köztársaságból és Tajvanról is.

A legnépesebb természetesen a magyar küldöttség lesz, amelyben – az előzetes nevezési lista szerint – ott lesz Zámbori Zala, Mentovai István, Molnár Botond, Mészaros Krisztofer, Tomcsányi Benedek, Závory Szilárd, Czifra Bettina Lili, Mayer Gréta, Székely Zója, Szilágyi Nikolett, és a hosszú sérülés után visszatérő Bácskay Csenge is.

Az Aréna Savariában sorra kerülő viadal gyakorlatilag az utolsó erőfelmérő lesz a tornászok számára a világbajnokság előtt, amit október 19-25. között rendeznek Jakartában.

(MTI)

Czifra Bettina Lili felemáskorlát-gyakorlata a tornászok lipcsei Európa-bajnokságának női egyéni szerenkénti döntőjében 2025. május 30-án.

(Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan)