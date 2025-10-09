Vb-2026 – A biztos résztvevők

A házigazda Egyesült Államok, Kanada és Mexikó mellett a szerdán kijutott Egyiptom válogatottjával együtt immár 19 együttes biztosította részvételét a 2026-os, 48 csapatos labdarúgó-világbajnokságon.

Afrikából ezt megelőzően Marokkó és Tunézia jutott ki, míg Dél-Amerikából korábban a címvédő Argentína mellett Brazília, Ecuador, Uruguay, Paraguay és Kolumbia kvalifikált a vb-re. Óceániából Új-Zéland, Ázsiából pedig Ausztrália, Japán, Jordánia, Irán, Üzbegisztán és a Koreai Köztársaság jutott ki eddig a jövő évi csúcseseményre.

(Forrás: MTI)

Szerk. megj.: Európában javában zajlanak a vb-selejtezők!

• csütörtökön a Digi Sport 2-n Finnország–Litvánia (19.00) és Ciprus–Bosznia-Hercegovina (21.45-től)

• pénteken 21.45-től Franciország–Azerbajdzsán (DGS 1), Németország–Luxembourg (DGS 2), Belgium–Észak-Macedónia

• szombaton MAGYARORSZÁG–ÖRMÉNYORSZÁG (román idő szerint 19 órától a Digi Sport 2-n és az M4 Sporton)

• vasárnap ROMÁNIA–AUSZTRIA (21.45-től az Antena 1-en).