Vb-selejtezők meglepetésekkel - Német vereség Pozsonyban!

Az Európa-bajnoki címvédő spanyol labdarúgó-válogatott 3:0-ra győzött Bulgáriában a világbajnoki selejtezősorozat csütörtöki játéknapján, a németek viszont 2:0-ra kikaptak Szlovákiában.

A spanyolok a vártnál is nagyobb fölényben futballoztak Szófiában, ugyanis 78 százalékban birtokolták a labdát, 24 lakalommal lőttek kapura, a bolgárok viszont csak négyszer. A vendégek góljait Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella és Mikel Merino szerezte, a végeredmény már a 38. percben kialakult.

A németek szintén fölényben játszottak, ugyanis hetven százalékban volt náluk a labda, 14:8 volt a kapura lövések aránya a javukra, a kaput viszont a szlovákok találták el eggyel többször (5:4). Találataikat David Hancko és David Strelec lőtte.

Eredmények:

A csoport, 1. forduló:

Szlovákia–Németország 2:0 (1:0)

Luxemburg–Észak-Írország 1:3 (1:1)

E csoport, 1.forduló:

Bulgária–Spanyolország 0:3 (0:3)

Georgia–Törökország 2:3 (0:2)

G csoport:

Hollandia–Lengyelország 1:1 (1:0)

Litvánia–Málta 1:1 (0:0)

Az állás: 1. Hollandia 7 pont/3 mérkőzés (11-1), 2. Lengyelország 7/4 (5-3), 3. Finnország 7/4 (5-5), 4. Litvánia 3/4, 5. Málta 2/5

J csoport:

Liechtenstein–Belgium 0:6 (0:1)

Kazahsztán–Wales 0:1 (0:1)

Az állás: 1. Wales 10 pont/5 mérkőzés, 2. Észak-Macedónia 8/4, 3. Belgium 7/3, 4. Kazahsztán 3/4, 5. Liechtenstein 0/4.

(Forrás: MTI)