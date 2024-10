Ciolacu: Az áfa a jövő év márciusában is ezen a szinten marad

Marcel Ciolacu kormányfő, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke kedd este kijelentette, hogy az áfa (TVA) szintje 2025 márciusában sem fog módosulni, sőt az élelmiszerek s gyógyszerek esetében is megmarad a 9 százalékos áfa. A kormányfőtől a Digi 24 kedd esti műsorában kérdezték meg, hogy 2025 márciusában mekkora lesz a TVA. „Ugyanekkora, mint most, nem fog változni. Sőt, azt is elmondhatom, hogy az élelmiszerek s gyógyszerek esetében is megmarad a 9 százalékos TVA” – válaszolta Ciolacu. A PSD elnöke szerint a választási kampány számlájára tehető az, hogy például Rareş Bogdan, a Nemzeti Liberáis Párt (PNL) első alelnöke 24-25 százalékos TVA-ról beszél. Leszögezte azonban, nem tudja, hogy az ilyen kijelentések kinek használnak, őt meghaladja ez a fajta kampánystratégia.

(Forrás: Agerpres)