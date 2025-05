A Biblia üzenete női szemmel

A XXIX. Bánsági Magyar Napok keretében a Dorkász Varrókör négyéves születésnapi rendezvényére került sor május 9-én a temesvári Új Ezredév Református Központban. Különleges esemény volt ez a Fodor Enikő tanárnő vezette, lányok, fiatalasszonyok, anyukák és nagymamák számára közösségi élményt nyújtó Dorkász Varrókör életében: személyesen is megismerhették Szűcsné Novák Mária művésznőt és munkásságát, akinek Hetven bibliai nőalak tűzzománc képe és története című könyve alapján tanulmányozzák hónapok óta a Szentírást, majd megnézhették a bibliai nőalakokat és jeleneteket bemutató csodálatos tűzzománc alkotásokat, amelyek a Biblia üzenetét tolmácsolják.

Különleges alkalom volt ez egy kívülálló férfiember számára, hogy megismerhettem a Dorkász (Tabita) bibliai nőalak nevét viselő, XXI. századi lányokból, asszonyokból, nagymamákból verbuvált Varrókör titokzatos tevékenységét, a varrás, a kézimunkázás mellett a szentírás tanulmányozását női megközelítésben, Szabó Gabriella lelkipásztor vezetésével, amihez kitűnő alapot biztosít Szűcsné Novák Mária könyve. Majd Herman Mostert Rebekka református lelkész beszélgetett a művésznővel a különleges könyv megszületésének körülményeiről, amelynek közvetítésével „a Biblia megnyílik hetven bibliai nőalak története által”. A míves kivitelezésű könyv kiindulópontja Szűcsné Novák Mária 70 bibliai nőalakot ábrázoló, tűzzománc technikával készült alkotása, amelyeket tizenkét bibliai fát és bokrot ábrázoló alkotás egészíti ki. Szűcsné Novák Mária elmondta, hogy a témára és a tűzzománc technikára való rátalálás, hosszas meddő küszködés után Isten terve lehetett, hisz benne, hogy „gondja van az Úrnak az Útra, amelyen jártok”. Szűcsné Novák Mária művészi képei és magyarázó szövegei közel hozzák a mai emberhez a Biblia női alakjait, „akiket úgy formáltam meg, ahogyan a szívemben megrajzolódtak” és a Szentírás további tanulmányozására ösztönöznek. A könyvbemutatót Kaczor Dorottya népzenész alkalomhoz illő muzsikája gazdagította.

Az Új Ezeredév Refomátus Központ alagsori körtermében kiállított

csodálatos tűzzománc munkákat Makai Mercédesz temesvári képzőművész és Szűcsné Novák Mária művésznő tárlatvezetésével ismerhettük meg. „Egy ilyen munka a művésznő elmondása szerint először a fejben, a szívben kell megszülessen, majd papírra veti, utána tűzzománc technikával megalkotja. A tűzzománc egy iparművészeti és képzőművészeti technika: porrá tört színes üveganyagot egy hordozó alapra (recipiensre), legtöbbször fémre felviszünk, és nagyon magas hőfokon ráolvasztjuk. A XX. században kezdték nem csak fémre, hanem üvegre és kerámiára is alkalmazni ezt a technikát. Milyen szép és mennyire gazdag színben és szimbólumban is minden egyes munka – mondta Makai Mercédesz. – Számomra egy kicsit magyar népmese hangulata is van ezeknek a képeknek, annyira odahívják a szemet és a lelket.” Szűcsné Novák Mária elmondta, hogy megszületik benne a téma, maga a nőalak vagy esetleg egy természeti forma, ezt felrajzolja egy fémlemezre és utána vékony, finom ecsettel kifesti, a kontűröket kikaparja, végül következik az égetés forró kemencében, 700-820 C-fokon.

„Szűcsné Novák Mária tűzzománc képeiből sugárzik a belső, a lelki harmónia, amely kifejezésre juttatja azt, hogy a művész alkotói tehetségét a hatalmas Isten szolgálatába állította” – mondja a könyv előszavában Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke.

A különleges kiállítás csak egy hétvége erejéig (2025. május 9–11.) volt megtekinthető az Új Ezeredév Refomátus Központban. Akik láthatták, egyedülálló művészi és vallási élménnyel gazdagodtak.

Herman Mostert Rebekka a könyv szerzőjével, Szűcsné Novák Mária művésznővel beszélget

Fodor Enikő, Szűcsné Novák Mária és Makai Mercédesz a tűzzománc technikával készült alkotásokat bemutató kiállítás megnyitóján

Az Évát bemutató tűzzománc alkotás, bibliai idézettel

(Pataki-fotók)