„Mert nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség” /Filippi 1, 21/

Az Öröktől fogva létező Teremtő Isten legfőbb jellemvonása a kiapadhatatlan szeretet. Amit szükségszerű még tudomásul venni, hogy az Örökkévalónak kiáradó szeretete van. A kiáradó szeretetnek viszont társra van szüksége ahhoz, hogy látható legyen. Ezért tehát megbonthatatlan a Szentháromság szeretetközössége. Az Örökkévaló Isten az embert is közösségi létre teremtette, és elhelyezte a csodálatos Édenben. Boldog örömmel találkozott „hűvös alkonyatkor” Ádámmal és Évával, és társalgott velük, mint szülő a szeretett gyermekeivel. Minden csodálatosan folyt, amíg meg nem jelent a lázadó angyalfejedelem, Sátán, aki bűnre csábította őket. Minden bűn Isten elleni lázadás, amire kimondatott az ítélet: „a bűn zsoldja a halál.” A földi, fizikai élet ezek után nem végtelen. Egy idő után a „por” visszatér a földbe, ahonnan vétetett, az Istentől kapott szellemi rész pedig visszatér Istenhez, akitől minden földre született ember azt kapta. Nos, a bűn olyan mértékű „bántás” a Teremtő Isten ellen, hogy szükségszerű volt kimondani a bűnre szóló halálos ítéletet. A megmentés csodáját, azaz a halál elszenvedését vállalta magára a halhatatlan Jézus Krisztus. Ez viszont csak úgy történhetett meg, hogy időlegesen halandó földi testet öltött magára, hogy el tudja szenvedni az ember helyett a kínos halált. Kereszten kifolyt vére Isten számára kiengesztelő értékű volt, így tehát, aki elkéri Istentől Jézus Krisztus áldozatára való tekintettel a kegyelmet, az meg is kapja, ugyanakkor együtt lesz a Megváltóval a menny örök országában. Nagyon fontos tudomásul venni, amit Jézus Krisztus mondott: a bűnök bocsánatát csak ezen a földön, fizikai testben lehet elkérni, ahol a bűn elkövetése történt. Ha valaki a földi végállomás után bűneivel lép át a túlsó partra, annak sorsa a borzalmas ítélet lesz, amit ott kell elszenvedjen a halhatatlan örökkévalóságban. Pál apostol, aki elkérte itt e földi életében a kegyelmet, szívébe fogadta Jézust, boldogan mondhatta: „Mert nékem az élet Krisztus, a meghalás nyereség.” (Filippi 1, 21) A fizikai halál minden ember számára csak igy lehet „nagy nyereség”. Kedves nemzettársaim! Egy elgondolkoztató hasonlattal élve: mekkora esélye lenne arra egy átlagos egyszerű embernek, hogy kapcsolják kérésére telefonon valamely ország miniszterelnökét? A válasz nagyon egyszerű: semmilyen esélye sem lenne. Ezzel szemben, aki Jézus nevében hittel megszólítja imájában a mennyei Atyát, a világmindenség leghatalmasabb lényét, Ő meghallgatja és felel a hívő ember imájára. Az Ige világosan szól: „Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.” (Zsidók 11, 6) Miután földi életünk véges, naponként hallunk ismerőseink haláláról. Fájdalommal értesültünk Farkas Viktória, a „mindenki Viki nénijének” haláláról. Mindig nyugalommal fogadjuk az „átlépés hírét” ha tudjuk, hogy istenhit jellemezte életét, ugyanakkor fájdalom tölti el szívünket, ha hitetlenként ismertük őket. Szükségszerű az Ige üzenetének napi átvétele. Időnként harcolunk, amiért nem kellene, és nem harcolunk azért, amiért kellene. Ez a lelki tudatlanság! Mennyi harcot folytat az ember kívánságaival, és mégis vesztes marad. Az indulatod is erősebb nálad. Ebben is segített Jézus, hiszen a kereszten elhangzott: „Elvégeztetett." A Sátán már le van győzve. Egyetlen bűn van az Ige szerint: a hitetlenség. Még az a hit is értéktelen, ami nem párosul hitből fakadó cselekedetekkel. Olvasd Isten igéjét, és fogadd be a bűn elleni komoly „fertőtlenítő” hatását. Higgy abban, hogy Jézus teljesen betölt téged! Az első és legfontosabb irányadó szabály az Ige. Kérjed az Urat, adjon neked világosságot, és vezessen életutadon, amíg eléred a végállomást, ahol átlépsz a végtelenbe!

Drága magyar testvéreim! A világ legjelentősebb „történelemkönyve” a Biblia. Nincs olyan tudományosnak nyilvánított írásmű, amely a teremtéstől kezdve leírná minden létezés történetét. Több magyarázat született az emberi lét kialakulására. Hamis, értelmetlen dolgok, amelyeket a „hazugság atyja”, Sátán lelkesen képvisel, hiszen ezzel az emberek jelentős részében hiteltelenné teszi az Ige valós tanításait. Miután a tudomány is azt mondja: „az anyag tudatunktól függetlenül létező objektív valóság”, szinte nevetségesen hangzik, hogy történt valamikor egy ősrobbanás, ahol a baktériumok „összevesztek”, és kialakultak az égítestek, majd a majmok is, amelyek olyan bölcsességre tettek szert, hogy emberré váltak. Frappáns megjegyzése volt ebben a témában dr. Papp Lajos szívsebész professzornak itt, Aradon: „ki látta az ősrobbanást?” Megjegyzem: Sátán nem ateista, ő nagyon jól ismeri Isten teremtő hatalmát, de azt is tudja, hogy Isten ellen lázadó magatartásával ő végzetesen elvesztette helyét az örökkévaló boldog mennyországban. Azt is tudja, hogy az ember véges elmével nem tudja elképzelni, mit jelent az örökkévalóság, ezért veti meg Isten jóindulatú figyelmeztetését, ezért hallgat a Sátán megtévesztő, csalogató szavára. Egyre borzalmasabb hírek jönnek például Brüsszel felöl. A háborús időkben a békére törekvőket meg akarják semmisíteni, félre állítani, de az sms-csalásokba mélyedt Ursulát védelmezik, a hazugságok magyar csúcstartóját Magyarország élére kívánják állítani! Jogosan hasonlította az utolsó időket Jézus Noé korához. Igen, az emberek elvetik az Isten nyújtotta megmentés bárkáját, s így a fizikai halálon túl marad számukra a maguk választotta örök kárhozat. Noé hit által tisztelte Istent. Megintetett a még nem látott dolgok felől, és elhitte: lesz ítélet, mert Isten mondta, és bárkát készített. Kinevették, bolondnak tartották, de mégis csinálta a bárkát. Máté evangéliuma 24. része mondja: az utolsó időkben az emberek pénzszeretők lesznek, de az utolsó idők jelei között szerepel az is, hogy az emberek magukat szeretők lesznek. Noé története, a bárka, csak egy nagy előkép. Tudod, mi a bárka? A kegyelem! Lejött a földre az egyetlen igaz Ember, és bárkát épített, hogy megmentse a tűzözön elől, mert vízözön már nem lesz, Isten megígérte, de tűzözön lesz: „amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld, és a rajta levõ dolgok is megégnek" (2Péter 3,10). Zengjük hát imádságos szívvel a kedves éneket: „Szavadra ó Uram, íme jövök eléd, s üdvöm véredben keresem, mely folyt sok bűnömért.”

Bátkai Sándor