A Történelmi Békés–Bánáti Egyházmegye utód egyházmegyéinek találkozója

„Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.”

(Jn ev. 17, 15.)

A közös hit és szolgálat hagyományában szervezi meg a Temesvári Református Egyházmegye, a Történelmi Békés–Bánáti Egyházmegye utód egyházmegyéinek X. Határ menti Találkozóját, a Temesvár Új Ezredév Református Központban 2025. október 4-én, szombaton 9.00 órai kezdettel. A nagyszabású rendezvény az alábbi program szerint kerül megrendezésre:

• 09.00–10.00 Érkezés és regisztráció, ültetés.

• 10.00–10.30 Köszöntések, közös ének.

• 10.30–11.30 Áhítat és előadás.

• Téma: Jn ev. 17,15 – „Ebben a világban…” Előadó: ft. Bogdán Szabolcs püspök.

• 11.30–12.00 Szünet, uzsonna és kávé.

• 12.00–13.30 Csoportos témabeszélgetések.

Csoportok: lelkészek csoportja (koncertteremben), presbiterek csoportja (templom alagsor), nőszövetség csoportja (konferenciaterem), kántorok-kórustagok csoportja (könyvtár), pedagógusok csoportja (klubterem), egészségügyi dolgozók csoportja (tetőtér), szülők, nagyszülők csoportja (templom)

• 13.30–14.30 Ebéd és szabadprogram (két óra). Vásár és séta a Béga-parton.

• 16.00–17.40 Úrvacsorás istentisztelet: ft. Fekete Károly és ft. Harangozó László püspök.

• 17.40–18.00 Zárás (HU 17.00).

A részvételről előzetesen visszajelzést várnak a szervezők a következő elérhetőségek egyikén: e-mail: temesrefmegye@gmail.com. Telefon: Bódis Ferenc esperes 0748-155-037 és Jenei Csaba titkár 0721-298-002.