„Amikor eloldották a szamarat, gazdájuk megkérdezte: Miért oldjátok el a szamarat? Szüksége van rá az Úrnak – válaszolták, és elvezették Jézushoz. Aztán ráterítették ruhájukat a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. Amikor elvonult, ruhájukat az útra terítették előtte. Már közel jártak az Olajfák hegyének lejtőjéhez. Egyszerre a nagy sereg tanítvány hangosan áldani kezdte örömében az Istent a sok csodáért, amelynek szemtanúja volt: Áldott az Úr nevében érkező király! – kiáltozták. Békesség a mennyben és dicsőség a magasságban!” – olvasható a mi Urunk Jézus Krisztus Jeruzsálembe való bevonulásáról Lukács evangéliumának 19. fejezetében, a 35–38. versekben. Jézusnak erről a diadalmas bevonulásáról az ősi szent városba emlékezik meg az egyház virágvasárnap, a húsvét ünnepét megelőző nagyhét első napján bemutatott szentmisén.

Április 13-án, virágvasárnap 10.30 órai kezdettel Pál József Csaba temesvári megyés püspök a Püspökség udvarán megszentelte a barkát, és meghintette szentelt vízzel az egybegyűlt híveket. – A nagyböjt eleje óta szívünket bűnbánattal és jócselekedetekkel már előkészítettük. Most azért gyűltünk össze, hogy az egész Egyházzal lélekben előre átéljük Urunk húsvéti misztériumát, vagyis szenvedését és feltámadását – fogalmazott a barkaszentelés szertartása keretében a főpásztor.

A barkaszentelést követően a jelenlévők körmenetben vonultak a Szent György-székesegyházhoz, ahol a liturgia keretében idén Szent Lukács evangéliumából a Megváltónk szenvedését és halálát leíró részletet énekelték.

A szentmise zenei szolgálatát a Bajkai-Fábián Róbert székesegyházi orgonista vezette Exultate énekkar, valamint a Iustin Călin tanár által vezetett Harmonia Christi ökumenikus ifjúsági kórus látta el.

Homíliájában a megyés püspök elmondta: „Jézus azért szállt le a mennyből, hogy elhozza nekünk a Szentháromság szeretetét, és láthatjuk, hogy Ő minden körülmények között hű marad ehhez a szeretethez. Jézus még akkor is hű marad ehhez a szeretethez, amikor kigúnyolják, megostorozzák, sőt keresztre feszítik. Ez példa, tanulság és buzdítás számunkra, hogy mi is hűségesek legyünk keresztény küldetésünkhöz.”

Az ezen a vasárnapon elhangzott olvasmányok és az evangéliumi rész lényegében a nagyhét nyitányát képezik, amelyek felkészítik a híveket az elkövetkező drámai eseményekre, amelyek húsvétkor Jézus feltámadásában csúcsosodnak ki.

