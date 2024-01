Az összefogás és áldozatvállalás jegyében

Évnyitó tanácsülésen értékelték az elmúlt esztendőt és vették számba az idei év terveit január második hetében a Hunyadi Református Egyházmegye lelkészei, gondnokai. A találkozó kapcsán Zsargó János esperessel beszélgettünk.

– Isten Lukács evangéliumának 17. részében olvasható igét adta elém ez alkalomra. Jézus meggyógyít tíz bélpoklost, de csak egy jön vissza megköszönni. Ennek az igének kontextusában, amikor visszatekintek 2023-ra akár egyházmegyei, akár gyülekezeti vonatkozásban, látnom kell azt a sok-sok áldást és megtartást, amit az Úristen adott nekünk. Itt a szórványban különösképpen hajlamosak vagyunk a számok tükrében panaszkodni, hogy mennyire fogyunk. A vajdahunyadi egyházközségben tavaly 24 testvérünket temettük el, nyolcat kereszteltünk, tehát az apadás valós, és bár az éves jelentések még nem érkeztek be, de egyházmegyei szinten is körülbelül 100-150 lélekkel vagyunk kevesebben. De itt vagyunk az új évben, az Isten kirendelt minden szükségest, el tudtuk végezni a munkánkat. Nem mondhatom, hogy nem volt semmi kihívás, de nem kellett nagy, nehéz problémákkal szembenézni. És ezt szeretném kiemelni, hogy hálaadással boruljunk le Isten előtt, mert megtartott bennünket, lelki-testi téren a szükségeseket biztosította. Ha előre tekintünk, szintén e példázat fényében láthatjuk, hogy a bélpoklosok, az akkori egészségügyi szabályokat betartva, Jézustól fizikai távolságban maradva kiáltanak a gyógyulásért. De amikor meggyógyulnak, csak egy tér vissza, egy jön közel Jézushoz megköszönni. Hajlamosak vagyunk csak a bajban megszólítani az Urat, csak szükség esetén keressük fel az egyházat. Lehet bajban is Istenhez fordulni. De szeretném, hogy úgy éljük ezt az új esztendőt, mint az az egy meggyógyult bélpoklos, aki gyógyulása után is dicsőítette Istent, hálával tért vissza Jézushoz, és úgy ment tovább, hogy kapott egy megtartó hitet. Az istentiszteleti, bibliaórai és más egyházi alkalmakon mind-mind visszatérhetünk Istenhez, s előtte leborulva, hálát adva kérhetünk hitet, megtartatást, hálánkkal jelezve, hogy nemcsak az ajándékai kellenek, hanem Ő maga, a jelenléte az életünkben. Így, bizalommal reátekintve fogunk erőt találni arra, hogy összetartsunk, mert ahol van egyetértés, ott lehet menni előre. 2024 a választások éve az egyházmegyében, egyházkerületben is, a gyülekezetek szintjén már megvoltak a presbiterválasztások az elmúlt év végén. És ebben az összefogásban én hiszem azt, hogy mindenki úgy kellene feltegye a kérdést magában, hogy mivel járuljak hozzá, mit segítsek, mivel tudom az egyház szekerét előbbre vinni. Tekintettel arra, hogy mindenhol lélekapadás volt, és a kiadások minden területen nőnek, ez azt jelenti, hogy az a kevesebb még többet kell áldozzon, még inkább szívügyének kell tekintse az egyházat, és ebben az áldozathozatalban lehet, többet kell tegyen, mint az elmúlt esztendőben. Ilyenkor tevődik fel az az éles kérdés: mennyire fontos nekünk az egyházunk? Ami nagyon fontos, arra az ember tud áldozni. Az egyházfenntartói járulékok is évről évre emelkednek. Idéntől 175 lej. És látjuk sokszor a hívek bosszankodását, megjegyzéseit. Ha nincs több áldozathozatal, akkor nem fog ez működni. Ne várjuk, hogy felsőbb szervek támogatásából, külföldi, más forrásokból legyenek egyházaink fenntartva. A mi egyházközségünkért mi kell a legnagyobb áldozatot meghozzuk, hogy mindez tovább tudjon működni. Tehát ezt az összefogást és áldozatvállalást szeretném a gyülekezeti tagok és lelkipásztor testvéreim szívére helyezni, és ezzel hiszem azt, hogy Istennel való közösségben úgy tudunk továbbmenni, hogy áldásos lesz az út.

– Az utóbbi évek a fizikai megerősítés, a templomjavítások időszaka is volt. Hogy állnak a Hunyad megyei templomok?

– Istennek legyen hála az elmúlt esztendők magyarországi támogatása révén a kicsiny, illetve elnéptelenedett gyülekezetek templomait sikerült felújítani és a helyi gyülekezetek mindenhol szívvel-lélekkel igyekeznek a kisebb-nagyobb karbantartási munkálatokat elvégezni. Több helyen a helyi önkormányzatok támogatását is megszerezték. Én úgy tudom, hogy a gyülekezeteknek a templomai rendben vannak, nem szükségeltetik nagy-nagy beavatkozás.

– Egyházaink nem csupán lélekszámapadással kell szembenézzenek, de a lelkészi hivatás is egyre kevesebb. Hunyad megyében sikerül-e ellátni a gyülekezeteket?

– Hunyad megyében évek óta tíz lelkész szolgál. Nagy áldozattal, de elláthatók a gyülekezetek. Az elmúlt esztendőben nem jött új lelkész, nem is ment el, nyugdíjazás sem volt. Úgyhogy ha Isten kegyelméből mindannyian helyünkön maradhatunk, akkor tovább tudjuk vinni ezt a munkát. A vulkáni egyházközségben lehetne még egy lelkésznek helye. De látva, hogy erdélyi szinten nagy létszámú, akár 500-1000 lelkes gyülekezetek is lelkészhiánnyal küzdenek, örülnünk kell, hogy ennyien vagyunk a megyében.

– Hány lelket számlál a hunyadi egyházmegye?

– 3400 körül mozog a lélekszám, ezzel a legkisebb egyházmegye vagyunk. E szám tükrében azt is mondhatnánk, hogy elégséges ennyi lelkész, hisz egy nagyvárosi gyülekezetben akár ezer lélekre jut egy lelkipásztor. Itt azonban nagyon sok a szórványgyülekezet ahol, 10-15 embernek kell hirdetni Isten igéjét. Szinte minden lelkészünknek 3-4, akár 5 szórványa is van. Nehéz ezt beosztani. Anyagilag sem könnyű. Nagy segítséget jelentenek a missziós támogatások, hogy ezeket a szórványokat is el tudjuk látni.

– Említette az idén esedékes egyházmegyei és kerületi tisztújítást. Ezeken túl milyen nagyobb rendezvényeket terveznek egyházmegyei szinten?

– Idén is szeretnénk megtartani a hagyományos egyházmegyei alkalmakat, találkozókat, konferenciákat. Tavaly régiós nőszövetségi konferenciát is tartottunk Szászvároson. Minden évben van presbiterkonferencia, csendesnap, egy-egy kis gyülekezetbe is ellátogatunk. Elég sok gyülekezetet vizitáltunk tavaly. Mindezek által tartjuk a kapcsolatot az egyházmegye gyülekezeteivel, a hívekkel. Az az igazság, mivel ilyen kicsi a lélekszám, az egyházmegye anyagilag sem tudja megengedni magának, hogy nagyobb volumenű rendezvényekben gondolkozzon. A lelkésztársak, gyülekezetek azonban mindig lelkesen támogatják a különböző rendezvényeket. Csak így, összefogással tudunk megmaradni.