Bízzuk újra életünket Krisztusra!

Gazdasági vállalkozások, intézmények tevékenységük bizonyos szakaszai után, legtöbbször év végén mérleget készítenek az elmúló esztendő sikereiről, de az összegezés tartalmaza a veszetségeket, bukásokat is. Ugyanakkor felmerűl az alapvető fontosságú kérdés is: hogyan lépünk tovább, számbavettük-e a tanulságokat?

Kedves nemzettársaim! Az elmult hónapok során számos olyan, „ember gyártotta” túlélési javaslat hangzott el, amely az emberben rejlő belső erők kiaknázásában véli felfedezni a megoldást. Jógázók meditációs módszereket javasolnak, ahonnan könnyen vezet az út ezoterikus ideologiák fele. Sajnos az Isten ígéjét nem ismerő embereket a Sátán azzal „altatja”, hogy a kiválasztottak közzé tartoznak, akik titkos tudás birtokosai lesznek. Azt viszont tudni kell, hogy a Sátánnak ebből a kemény börtönéből rendkívül nehéz szabadulni. Ezért szól Isten óvó üzenete: „Ha egy férfiből vagy asszonyból halottidéző vagy jövendőmondó szól, halállal lakoljon.” (3 Mózes 20, 27.) Isten mentsen az ilyen mágiába sodródástól!

Amikor az ember áthágta Isten rendelkezését, amely tulajdonképpen őt óvta a veszélytől, saját döntésével zúdította e világra a bűn halálos vírusát. Isten törvénye világosan kimondja: „Mert a bűn zsoldja a halál...” (Róma 6, 23.) Nos, Isten Fia, Jézus Krisztus eldöntötte, hogy egy kozmikus méretű áldozatot vállal a golgotai kerteszten, hogy megmentsen bennünket a bűnre kimondott halálos ítélettől. A mi feladatunk csak annyi, hogy elfogadjuk a felajánlott kegyelmet, és amig földi életünk tart, folytonosan „fertőtlenítsük” életünket Isten igéjével, így jöhet a már nagyon várt Isten áldotta folytatás: „Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnak az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon és boldogulsz.” (Józsué 1, 8.) Sőt, Isten a biztonságos földi életen túl megajándékoz bennünket egy csodálatos örök üdvöséggel is!

Drága magyar testvéreim! Nóéról azt mondja az ige, hogy „Istennel járt”! Ez a megfogalmazás folytonos közelségre utal. Még a napjainkban javasolt másfél méteres biztonsági távolság sem állt fenn Isten és közte. Jézusról is úgy szól az ige, hogy a szíved ajtaja előtt áll, és csendesen kopogtat, bebocsátásra vár. De eljön egy nap, amikor a kegyelem bárkájának ajtaja bezárul, és akor a kívülmaradó fog majd végtelen elkeseredéssel kopogni. Jézus a kegyelem bárkáját a kereszten hozta létre és ajtaja ma még mindenki számára nyitva áll, „mert úgy szerette Isten e világot...” Ma még azt üzeni számunkra, „közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja:” (Zsoltár 145, 18.) Kedves magyar testvéreim, Jézus a feltámadást követő negyvenedik napon visszatért mennyei dicsőségébe az Atya jobbjára. Ott a megmentésünkért kiontott saját vérével jelent meg, és mint csodálatos ügyvédünk közben jár értünk az Atyánál. Most, az újrakezdésben egy életmentően fontos cél marad számunkra: BIZZUK ÚJRA ÉLETÜNKET KRISZTUSRA! A mi drága magyar népünk számára is ez a megmaradás egyetlen feltétele, mert maga Jézus igérte meg: „és imé én veletek vagyok a világ végezetéig”!

Bátkai Sándor