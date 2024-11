Boldog akarsz lenni?

„Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj.”

(Példab. 3, 5.)

A több évezredes emberi történelem során nagyon kevésszer éltek az emberek felhőtlen boldogságban. Az „Éden” után elkezdődött az emberek küzdelme a bűnös indulatokkal, hiszen az ellenségeskedés minden emberi kornak jellemzője volt. Sajnos, még Izrael népének az életében is erősen tapasztalható volt a belső feszültségek jelenléte. Békesség és nyugalom csak akkor volt, amikor szívükbe tudták fogadni az Örökkévaló Isten tanácsait, utasításait. Ekkor tapasztalták meg az, igei valóságot: „Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, minden a javukra szolgál”. (Róma 8, 28.) Az igazi szeretet a józanság, a békességes önuralom nem sajátítható el „gyorstalpaló” tanfolyamon. Gondolj csak vissza, hányszor kellett elismételned magadban a szorzótáblát kisiskolás korodban, mire beépült agyadba. Most meg álmodból felébredve is tudod. Ugyanígy kell megtanulni az Isten szerint való gondolkodást a Bibliából, mert csak akkor lesz képes az ember arra, hogy legyőzze az ördögöt és az Örökkévaló Isten útján járjon. Napjaink mélyre csúszott világában a digitális technika zúdítja ránk a szemetet. Ebben jelentős szerepe van a politikai, társadalmi vezető személyiségeknek, akik korrupt, elsötétült aggyal nem a jóra törekvés ügyét szolgálják, hanem a sötét erők védelmét képezik. Mindent, ami rossz és fertőzi az emberek gondolkodását, egyre hangosabban támogatják. A keresztény világ sajnos visszaszorulóban van. A háborúk és egyéb erkölcstelenségek mellett, döbbenettel halljuk, hogy megjelent világunkban a „béranyaság” is. Mindezek világosan utalnak a bibliai előrejelzésekre, amelyek egyértelműen szólnak arról, hogy közel a vég, és lesz egy nagy számonkérés. Kedves nemzettársaim! Az utolsó ígéret, ami a Bibliában szerepel így hangzik: „Bizony hamar eljövök”. Az utolsó imádság pedig: „Ámen, Jöjj, Uram, Jézus!” A Krisztus visszajövetelével kapcsolatos utolsó nagy prófécia 1948-ban teljesedett be, amikor újra megszületett Izrael nemzeti állama. Idézhető az ószövetségi prófécia, ami erről szól: „És hazahozom a fogságból az én népemet, az Izraelt... és nem szaggattatnak ki többé az ő földjükből.” (Ámosz 9: 14.) Isten igazságossága megkérdőjelezhetetlen. Minden emberi vétek elnyeri büntetését. Nem kivételezik bűn kérdésében még Izrael népével sem. Az Ige világosan szól: „Véget vetek minden népnek, akik közé szétszórtalak, de neked nem vetek véget. Megfenyítelek igazságosan, mert nem hagyhatlak büntetés nélkül.” (Jeremiás 30, 11.) A szétszóratás be is következett, amikor a zsidó nép papjai és elöljárói nyomására kórusban kérte a megfeszítést Pilátustól, mondván: „vére rajtunk és a mi fiainkon”. Nos, a szétszóratás mellett az utolsó nagy büntetést, a holokausztot sem kerülték el az ország újraalapítása előtt. Napjaink embere, ha nem akarja tudomásul venni az utolsó idők szemmel látható üzenetét, a mélyre csúszást, az erkölcstelenség növekedését, döbbenettel fogja majd tapasztalni, hogy a bibliai figyelmeztetés a valóságot tükrözte. Lesz egy olyan idő, amikor kiáltozva menekülnek majd, ahogy a Biblia fogalmaz: „gazdagok és hatalmasok, szolgák és szabadok, mind elrejtőznek a barlangokban és a hegyek szikláiban, és így szólnak a hegyekhez és a sziklákhoz: Essetek ránk, és rejtsetek el minket a királyi trónuson ülő arca elől és a Bárány haragja elől, mert eljött az ő haragjuk nagy napja és ki állhat meg?” (Jelenések 6: 15–17.) Nos, a Szentlélek ihlette Biblia nem túloz, de el sem ferdíti az Isteni üzenetet. Számtalanszor jelezték a próféciák, de maga az Úr Jézus is, hogy a vallás jelesnek gondolt képviselői elferdített, megtévesztő dolgokat ültetnek az emberek agyába. Ezért látta Isten jónak, hogy beindítsa a reformációt, hiszen szükségszerű visszaigazodni a Bibliai igazságokhoz. A „pénznek szerelme”oly mértékben kerítette hatalmába a kor egyházi méltóságait, hogy bizonyos pénzösszegek fejében bűnbocsátó cédulákat adtak ki, mintha a kegyelem megvásárolható lenne. Jézus világosan megfogalmazta: „Az én nevemben jönnek… és sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek.” (Máté ev. 24, 24.) Ami még súlyosabb, válogatott kínzásokkal gályarabságra ítélték a hit megújításában tevékenykedőket. Ezekről viszont Jézus azt mondta: „Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa.” (Máté ev. 5: 10.)

Drága magyar testvéreim! A kegyelem ideje még tart, de tudomásul kell vennünk, hogy a földi idő vége erősen közeledik. A napi események világosan mutatják ezt. Amikor a háborúságok mellett az egyéb természeti tragédiák egyre sűrűbben jelentkeznek, a hit meggyengül, a sátáni gonoszság egyre nő. A földi időszámítás tekintetében a 21. század beszédesen szól arról, hogy már a 2. isteni nap után vagyunk. Ez nem azt jelenti, hogy a földi naptárban kijelölhetjük az utolsó napot, de azt igen, hogy nagyon közel a vég. Ezért szükségszerű elfogadni a mi drága magyar népünknek is minél hamarabb Istennek óvó, megmentő szavait: „Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van! Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utjaitok nem az én utjaim – így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utjaim a ti utjaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál.” (Ézsaiás 55, 6.)

Minden földi boldogság mulandó, de van egy olyan boldogság, amelynek vége nem lesz, az örökkévaló mennyei országban, amit az Ige úgy fogalmaz meg: „boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít”. Zengjük hát boldogan: „Ó, boldog nap, amelyen én Megváltóm elfogadtalak. Örvend szívem, ujjong elmém, hogy elnyertem irgalmadat.”

Bátkai Sándor