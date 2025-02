Köszöntötték a jubiláló, kerek évfordulójukat ünneplő házaspárokat

A Házasság hete eseménysorozat (2025. február 9–16.) alkalmából, a temesvár-belvárosi református templomban vasárnap tartották meg a több mint tízéves hagyományra visszatekintő Házasságokat megáldó istentiszteletet. A házasságok, párkapcsolatok karbantartását és megújulását célzó alkalom során Illyés Tamás Zoltán érszőllősi lelkipásztor tartott izgalmas előadást Valós szükségletek és irreális elvárások a házasságban címmel. Az 5., 10.,15… 50. házassági évfordulójukat ünneplő házaspárokat Demeter Sándor házigazda lelkipásztor köszöntötte.

A különleges alkalomra idén is szép számban gyűltek össze a temesvár-belvárosi református templomban (és nemcsak) Isten színe előtt egymásnak örök hűséget esküdött házaspárok, közöttük a szórványban igen gyakori vegyes nemzetiségű párok is, akik számára biztosították az elhangzott előadás román nyelvre való fordítását. Az istentisztelet résztvevőit Demeter Sándor temesvár-belvárosi lelkipásztor köszöntötte, aki arra hívta fel a házaspárok figyelmét, hogy csak Krisztusban élhetik meg igazán az egymás iránti házastársi szeretet élményét. „Nézzünk Krisztusra és engedjük meg, hogy tanítson meg bennünket szeretni. Kérjük, hogy legyen ott az életünkben, a mindennapjainkban és ő lépésről lépésre vezet, megtanít, beszél velünk, és megmutatja, hogyan kell szeretni, hogyan kell odafigyelni egymásra.” (…) „Erőnk kevés, a szeretetünk kevés. Viszont van valaki, Isten, aki maga a szeretet, aki megajándékozott bennünket egymással, aki azt az embert, aki életünknek a társa, elénk hozta, a szívünket felmelegítette iránta és ő maga tanít továbbra is arra, hogyan szeressük egymást.”

Illyés Tamás Zoltán érszőllősi lelkipásztor, aki immár több mint két évtizede él példás házasságban és három gyermek édesapja, elmondta, hogy gyakran kap felkérést házas témában való szolgálatra, és ezt örömmel elvállalja, akkor is, ha négy órát kell autóznia a vasárnapi istentisztelet után, mint jelen alkalommal. Az előadó elmondta, hogy mindnyájunknak vannak alapvető fiziológiai, illetve lelki-érzelmi szükségleteink, amelyek betöltésére vágyakozunk. A házastársunk, a házasság intézménye felé megfogalmazott elvárásaink lehetnek jogosak, valósak és irreálisak, ha utóbbiak dominálnak, akkor beindul a végül elkerülhetetlenül váláshoz vezető eseménysorozat. Az előadó egyszerű történettel szemléltette, hogy milyen az, amikor irreális dolgokat várunk el a házasságtól, jövendőbeli házastársunktól: a házasságtól ne azt várjuk, hogy boldoggá tegyen bennünket, hanem mi tegyük boldoggá a házastársunkat, és akkor nekünk is megadatik a boldogság!

A jubiláló házaspárokat – két aranylakodalmát ünneplő pár is volt közöttük! – Demeter Sándor lelkipásztor emléklappal, emlékfotóval és virággal köszöntötte. Valamennyi jelenlevő házaspár megkapta a Házasság 2025 című kiadványt, amely hasznos tanácsokkal látja el a keresztyén házaspárokat, a Házasság hete idei szlogenje jegyében, amely így hangzik: Beszélgessetek a házasságotokért.

Tasi Tibor gyülekezeti tag alkalomhoz illő verssel köszöntötte a házaspárokat, az együttléten részt vevő párok gyerekei pedig, akik számára külön foglalkozást tartottak a gyülekezeti teremben, tűzpiros lufikkal ajándékozták meg a házaspárokat.