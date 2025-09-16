Mária a megfogyatkozott közösség reménysége

Szeptember 14-én, vasárnap 10 órától tartották az arad-ségai római katolikus egyházközséghez tartozó Szederhát templomának a búcsúünnepségét, ahol a szentleckéből Dancs Rozália nyugalmazott hitoktató olvasott fel. Ünnepi prédikációjában ft. és ns. Király Árpád főesperes-plébános a templom védőszentjének a méltatásakor elmondta: 1683. szeptember 12-én a Bécset ostromló oszmán seregeket a Lengyel–Litván Unió hadseregét személyesen vezető Sobieski János király – zászlóikon a Szűz Mária képével – hátba támadta az ostromlókat, akiket legyőzött. Azóta Máriát a kereszténység védelmezőjeként tisztelik, tehát nem véletlenül ajánlották Mária védelmébe a szederháti templomot is, hiszen, ha a közömbös világban meg akarunk maradni, szükségünk van a védelmére. Miután közösen mondták el a szentgyónás szövegét, a főesperes-plébános hangot adott az evangélium igéinek, a a Mária nevére felszentelt templomról beszélt. Valamikor ez volt a mentsvár, a közösségformáló hely a hívek számára. A falakon megörökített szép bibliai jelenetek bizonyítják, hogy az építők mennyire ragaszkodtak a templomhoz. A megszületésüktől zajlottak a szentmisék, a megkeresztelkedéstől a házasságkötésen át a halálukig egy összetartó nagy közösséget alkottak. Nem véletlenül választották védőszentnek a Szűzanyát, hiszen ő hordozta Jézust a szíve alatt, s együtt szenvedte el a keresztre feszített szentfiával a haláltusát is. „Mi, szederháti származású hívek is bízzunk benne feltétlenül, mert hozzá bármikor fohászkodhatunk, mindig közbenjár értünk Istennél” – összegezhető ft. és ns. Király Árpád főesperes-plébános ünnepi prédikációja. A közösen elmondott szentgyónás szövege után, az Uram irgalmazz kezdetű éneknek a közös megszólaltatása után Dancs Rozália olvasott fel az evangéliumból, majd ft. és ns. Király Árpád, Szent Lukács könyvéből idézett. Utána kifejtette: „A Mária neve templombúcsú egybeesett a Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepével, ezért össze kell kapcsolnunk a kettőt, mert nagyon összekapcsolódik Mária Jézussal és a szent kereszttel. Valamikor a templom volt a mentsvár, az éltető erő, a közösségformáló ebben a faluban. Ma azonban megfogyatkozva, de ne legyünk reményvesztettek. Ha Máriába kapaszkodunk, akkor az élet viharai közepette is megmaradunk” – értelmezhető ft. és ns. Király Árpád főesperes-plébános ünnepi prédikációja. A szertartás Almási László kántor zenei aláfestésével, nemzeti imánk közös megszólaltatásával, felemelő hangulatban zárult. A szervezők a templom előtt süteménnyel, kávéval, üdítővel kedveskedtek a résztvevőknek.