Mária közbenjárásával békét a nemzeteknek és az embereknek

Magyarok Nagyasszonya ünnepén, október 8-án a máriaradnai Pápai Bazilikában a 11 órakor kezdődött ünnepélyes szentmisét 36 pap társaságában p. Böjte Csaba ferences szerzetes celebrálta. Szentbeszédében a kegytemplomban található szobrokra és képekre hívta fel hallgatósága figyelmét, hiszen azok mind felajánlásokból származnak, mert az adományozóik a Szűzanyához fohászkodtak segítségért valamilyen bajukban. Nemcsak tárgyakat, anyagi dolgokat ajánlottak fel, hiszen Szent István királyunk önmagát, a családját és egész népünket ajánlotta fel a Boldogságos Szűzanyának. Nemcsak a Szűzanyának, hanem Szent Mártonnak is felajánlotta, mert őt védőszentté választotta, mert a csatába Szent Márton zászlójával vonult. Tudjuk, hogy Szent Márton római hadvezér volt, és rájött, hogy győzelmet Istennél csak a Boldogságos Szűz Mária közvetítésével remélhet. A hadvezér a császárnak azt mondta: az ellenséget nem legyőzni, hanem meggyőzni szükséges. Erre a császár gyávasággal vádolta meg. Másnap azonban a seregek felálltak egymással szemben, a csata azonban elmaradt. Szent Márton az egész katonai karrierjét feladta, mindenét pénzzé tette, és beköltözött a frankok közé, megtanulta a nyelvüket, azóta a frankok védőszentjeként emlegetik. Ez annyira csodálatra méltó, mintha manapság egy háromcsillagos amerikai tábornok levetné a katonai ruhát, és megtanulná az afgán nyelvet. Szent Márton megalapította az első szerzetes közösséget, amelyet a Szűzanya tiszteletére szentelt fel. Szent Márton a további életét Máriának és Jézus Krisztusnak szentelte. Hozzá hasonlóan, Szent István is Istennek ajánlotta fel magát és országát, Mária közvetítésével. Csíksomlyón is Szent László, a lovagkirály, aki szintén katona volt, s mellette a napba öltözött asszonynak a kegyelete is évszázadok óta él. A történelemben számos olyan hadvezér, kemény katona ismeretes, aki visszavonult és Mária közvetítésével Isten szolgálatába állt szerzetesként. P. Böjte Csaba prédikációjában számos olyan katona, hadvezér életét ismertette, akik Mária közbenjárására, Istennek ajánlotta fel életét, szerzetesként szolgálva. Csaba testvér ünnepi prédikációjának a végén az emberek közötti békesség, valamint az államok és a nemzetek közötti békének a szükségességét emelte ki. Az áldoztatást követően az orgonán megszólalt nemzeti imánk, a hívek elénekelték az első szakaszt, majd azt Czernák Ferenc, a lippai Degré Alajos Olvasókör elnöke végig elszavalta. Előadását a hívek vastapssal köszönték meg.