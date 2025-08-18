Mária mindenkor vigasz számunkra

A Nagyboldogasszony tiszteletére felszentelt arad-mikelakai római katolikus templomban augusztus 15-én, pénteken 18 órakor kezdődött ünnepélyes búcsús szentmisére a felkoszorúzott feszület nyomában öt lelkész, köztük ft. és ns Király Árpád főesperes-plébános, valamint a főcelebráns, p. Ştefan Lăcătuşu vonultak be. Miután a szentleckéből a hívek felolvastak, a főcelebráns következett: „Napjainkban egyre több elcsigázott, csalódott emberrel találkozunk, akik azért szomorkodnak, mert becsapták őket. Ugyanakkor aggódnak a közelünkben dúló háború és a gazdasági válság miatt, miközben nem bíznak a sorsuk javulásában. Lassan rájöttek arra, hogy nem a gazdasági, társadalmi viszonyok okolhatók, hanem maga az ember. Ma, amikor Jézus édesanyjára, az Úr szolgáló leányára emlékezünk, akit nemzetünk védelmező nagyasszonyává választott, az a kérdés, hogy képesek vagyunk-e alávetni magunkat Isten akaratának, és elfogadjuk-e Tőle az ígért üdvösséget? Ezekkel a gondolatokkal bánjuk meg bűneinket, hogy együtt ünnepelhessük az Úr titkait.”

Felemelő ünnepi prédikáció

Miután a szentleckéből, illetve Szent Lukács könyvéből az evangéliumi részt felolvasták, p. Ştefan Lăcătuşu Mária előéletébe nyújtott betekintést, mert arról az Evangélium is szűkszavúan ír. Előélete homályba burkolózik, kortársai alig ismerték, a kereszténység jóval a halála után fedezte fel a nagyságát, ezért szentként ünneplik mind a római katolikus, mind pedig az ortodox egyházban. Nincs egyetlen olyan szent sem, akinek a tiszteletére olyan sok templomot, kápolnát, szociális otthont vagy kórházat neveztek volna el, mint Mária nevére. A zsidók neki ajánlják a könyveiket. Kezdetben a Szentírás is csak elvétve ír róla. A Magyarok Nagyasszonya a mi pártfogónk. Mi Istent imádjuk, s ez Máriát, Jézus édesanyját testestül-lelkestül az örök dicsőségbe emelte. „Jézus gyakran beszél az Atya dicsőségéről, amit Ő kinyilvánít az emberek előtt, éppen ezért, amint a mai könyörgésben is hallottuk, hogy Isten Máriát testestül, lelkestül az örök dicsőségbe emelte, az azt jelenti, hogy abban örökre része van. Ezt a mai szentmise könyörgése is kifejezi, vagyis Jézus és Mária örök kapcsolatba lépett Istennel. Kedves testvéreim, mi is azért imádkozzunk, hogy Jézus és Mária dicsőségének osztályrészesei lehessünk, hiszen Mária ember volt, nagyon közel áll hozzánk, és életének minden szakasza a mienkhez hasonló. Ma is úgy áll előttünk, mint a vigasztalás és a reménység jelképe. Mária reménysége mindenkor vigasz a nyomorgók, a betegek, az elhunytak számára. Élete útmutató lehet mindannyiunknak, hiszen a mi életünk is csak a szeretet és az áldozatvállalás útján érvényesülhet a földi életünkben, ami után elnyerhetjük az örök dicsőséget, ámen!” – összegezhető p. Ştefan Lăcătuşu minorita testvér ünnepi prédikációja, amit a nagyszámú hívek érdeklődéssel hallgattak.

Az ünnepélyes szentmise végén ft. Balogh László plébános a főcelebránsnak megköszönte a mélyen szántó gondolatokat, a paptestvéreknek a koncelebrálást, a híveknek a részvételt. A paptestvéreket közös ebédre, a híveket a templom előtt kiosztott csomagolt agapéra hívta.