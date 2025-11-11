Megemlékező istentisztelet báró Ambrózy Béla tiszteletére

A Temesvári Evangélikus-Lutheránus Egyházközség, a Pro Agricultura Egyesület, és az RMDSZ Temes megyei szervezete megemlékező istentiszteletre hívja az érdeklődőket, melyre a temesvári evangélikus-lutheránus templomban kerül sor 2025. november 20-án 18 órától. A kiemelkedő eseményt megtiszteli jelenlétével dr. Nagy István, Magyarország agrárminisztere. A koszorúzási szándékot kérjük bejelenteni a szervező egyházközségnél, a 0745-379-479-es telefonszámon, illetve a temesvar@evangelikus.ro e-mail-címen legkésőbb november 17-ig.
Az istentiszteletre, és az azt követő szeretetvendégségre, melyre a Báró Ambrózy Andor gyülekezeti teremben kerül sor, mindenkit szeretettel várunk!
Kovács Zsombor parókus lelkész
Antal Géza, a Pro Agricultura Egyesület elnöke
Molnár András, a Temes megyei RMDSZ elnöke
Koszorúzás báró Ambrózy Béla temesvári emléktáblájánál, az evangélikus-lutheránus templomban
