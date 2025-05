Mit adok a családomnak, a közösségemnek és a nemzetemnek?

Május 11-én, vasárnap az arad-gáji római katolikus templomban a felkoszorúzott feszület nyomában a lelkészek és egyházi elöljárók bevonulásával vette kezdetét a Szent Gizella-napi templombúcsú. Annak főcelebránsa, és ünnepi szónoka, ft. Máthé Lóránd kisiratosi és kürtösi plébános köszöntötte a templomot megtöltő híveket. „Boldog Gizellát ünnepeljük, akit szentként tisztelünk, mert számunkra fontos az a személy, akire felnézünk. Ennek a közösségnek a védőszentje Szent Gizella, aki megmutatta, hogyan kell követni a Jóistent, hogyan kell teljesíteni a hivatást. Az anyai hivatást és a haza szeretetét, amit nekünk is meg kell tanulnunk. Azért vagyunk itt, hogy tanuljunk, mert Isten gyermekei vagyunk. A szentmisét bemutatjuk az arad-gáji közösségért, hogy mindannyian felfedezzük, hogyan kell emberként a világban élni, mit jelent anyaként a családban élni és mit jelent magyarként a nemzetet képviselni. Mielőtt a szentmiseáldozatot bemutatjuk, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket!” A karzaton elhelyezkedő templomkórus éneke után felolvastak a Példabeszédek könyvéből, majd a szentleckét Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből, valamint az evangéliumi részt Szent Máté könyvéből.

Mélyen szántó gondolatok

Ünnepi prédikációjában ft. Máthé Lóránd előre bocsátotta: „Búcsúra gyűltünk össze, amikor számot is kell vetni magunkkal. Párizsnak a zsidó származású érseke egyik előadásában a következőket nyilatkozta: a történelemben két népnek a fennmaradása valóságos csoda, ez a két nép a zsidóság és a magyarság. A zsidók a mózesi törvény megszabta elkülönülésüknek, illetve teljes különállásuknak, a magyarok viszont a keresztény népekhez való csatlakozásnak köszönhetik fennmaradásukat. A francia főpap megállapításának a második részét kissé pontosítani kell: Szent István királyunk rendeletére, minden 10 falunak templomot kellett építenie. Nagy Magyarország területén összesen 10 püspökség megalapítását is Szent Istvánnak köszönhetjük. A mi egyházmegyénk alapítása is neki köszönhető, de köztudott: minden sikeres férfi mellett áll egy nő, és ő nem más, mint Szent Gizella. Ő azoknak a nagy európai nőknek a nyomába lépett, akik előmozdították a Nyugat kereszténnyé válását. A királyné Veszprémben apácakolostort alapított, minden igyekezetével azon dolgozott, hogy megszépítse az akkori várost és egész Magyarországot. Munkáját mindig lelkiismeretesen végezte, édesanyaként a gyermekét, Imre herceget is arra nevelte, hogy életében mindenkor a Jóisten legyen a biztos pont, feleségként arra figyelt, hogy mindig a férje mellett álljon, a támasza legyen minden olyan döntésben, ami a jövőbe vezet. István és Gizella viszonyát mindig a tapintat, a megértés jellemezte, nagyra becsülték egymást. Imre herceg, majd István király halálával Gizella élete válságosra fordult, a birtokaik egy részét elkobozták, magát egy kolostorban állandó felügyelet alatt tartották, ezért 1041-ben elhagyta az országot, és Passauban egy kolostorban egyszerű szerzetesnő lett. Ezzel azonban nem fejezte be életét, hanem imában gondoskodott mindazokról, akiket hátra hagyott. Manapság, a XXI. században, feltehetjük a kérdést: mit kellene tanulnunk tőle, akinek az egész életét a másokért vállalt áldozat és az adakozás jellemezte. Mai világunkban, amikor szeretjük a birtoklást, a lenni vagy adni kérdés mindig a szívünk mélyén van. Életünkben központi helyet foglal el a javak megszerzése, kisebb-nagyobb tárgyak, pozíció, rang, a birtoklási vágy jellemzi létünket, a legtöbben azt szeretnénk, hogy nagy emberek legyünk. A személyes kényelem, a wellness világának vágya megteremtette a boldogság-ipart, sokan azt hiszik, hogy ezen az úton érvényesülhetnek, de nem teszik fel a kérdést: ha a testem boldog, akkor a lelkem is az-e? Ezzel szemben, az adás mindig kilépést jelent önmagunkból, feltételezi a befogadót, az odaadás azonban még távolabbra mutat. Ez nyújtja az ember számára a tisztességet, és erőt ad a létezés jóságának a felismeréséhez, hiszen annak a kútnak a vize nem poshad meg, amelyből folyamatosan vizet mernek. Ez együtt jár az elmúlással és az önátadással, mert ha a búzaszem a földben nem hal el, nem teremhet új élet. Egész világunkban ez az odaadottság a feltétel, mindig igazi ajándék, ha magunkat tudjuk odaadni a közösségünkért. Ezt élte meg, tette Gizella is, és manapság feltehetjük a kérdést: mit adok a családomnak, a közösségemnek és a nemzetemnek? Gizella összegyűjtötte mindazokat, akik segíthettek, és ráirányította őket a segítésre. Magunk is feltehetjük a kérdést: mit tettünk a közösségünk növekedéséért, boldogulásáért? Ha rádöbbenünk, hogy eddig nem tettünk érte eleget, Szent Gizella példája segítsen magatartásunk megváltoztatásában, hogy a magunk módján, egymás kezét megfogva, hozzájárulhassunk közösségünk és nemzetünk boldogulásához” – összegezhető ft. Máthé Lóránd ünnepi prédikációja.

Ft. György Zoltán plébános köszönete, meghívója

A ft. György Zoltán plébános által felolvasott könyörgés mondataira a résztvevők, köztük Faragó Péter RMDSZ megyei elnök, Péró Tamás, a megyei tanács alelnöke, valamint Veres Attila városi tanácsos, kórusban válaszoltak: Kérünk téged, hallgass meg minket! A plébános folytatta: „Szent Gizella nem csak királyné, hanem édesanya is volt, és fiát, Imrét sok jóra tanította, egy olyan szent családot szolgált, ahol Isten mindig jelen volt. Ebben a hónapban közös édesanyánkat, a Szűzanyát, továbbá az édesanyákat is köszöntjük, ezért most az édesanyáknak szeretnénk kedveskedni, hiszen a Jóisten után, ők tettek a legtöbbet értünk. Mindent megtettek, hogy felneveljenek és felkészítsenek, hogy a világban megállhassuk a helyünket, megőrizzük hitünket, anyanyelvünket. Akik itt vannak, virággal köszöntjük, akik már nem lehetnek itt, azokért imádkozunk, hogy a Jóistentől kapjanak jutalmat az értünk hozott áldozatokért.” Felkérte Adamcsek Annabellát, hogy egy verssel és egy imádsággal köszöntse az édesanyákat, akiknek kiosztottak egy-egy rózsaszálat a szeretet és a hála jelképeként. Miközben Adamcsek Annabella elszavalta Vida János Hálaadás című költeményét és énekelt, az egyháztanácsosok az édesanyáknak egy-egy szál virággal kedveskedtek. Az ünnepélyes szentmise végén ft. György Zoltán plébános az elöljárókat ünnepi ebédre, a híveket a templomkertben adott szeretetvendégségre hívta. A Szent Gizella-napi templombúcsú nemzeti imánk, a székely himnusz, valamint a pápai himnusz közös megszólaltatásával, felemelő hangulatban zárult.

Az oltárnál balról ft. György Zoltán plébános, ft. Máthé Lóránd kisiratosi plébános, főcelebráns, valamint Kalapis Damján Mosóczy-telepi plébános

A templomot megtöltő hívek között Faragó Péter RMDSZ megyei elnök, Péró Tamás, a megyei tanács alelnöke, valamint Veres Attila városi tanácsos foglaltak helyet