Nepomuki Szent János ünnepe Lippán

A 2025-ös év fontos év a lippai római katolikus egyházközség számára, mert a Remény Jubileumi Évében, amelyet az egész egyház ünnepel, a helyi közösség tagjai abban az az örömben és isteni kegyelemben részesülnek, hogy megünnepelhetik a plébánia első okleveles említésének 700. évfordulóját.

A régmúltban Anjou Károly Róbert király kívánságára a városban a Maros partján templomot építettek, amelyet Toulouse-i Szent Lajos püspök, egykori ferences szerzetes tiszteletére szenteltek. Ezt a templomot a ferences atyák gondjaira bízták. Mint tudjuk, a 16. században a ferences szerzetesek a Maros túlsó partján kerestek menedéket, azon a helyen, ahol ma a máriaradnai kegytemplom áll. A ferences atyáknak és a katolikus hitnek hosszú története van ezen a vidéken.

A lippai római katolikus egyházközség a hívekkel és a támogatókkal közösen számos rendezvényt szervez az évforduló alkalmából, hogy hálát adjon Istennek az évszázadok során kapott kegyelmekért.

A jubileum keretében május 18-án, vasárnap délelőtt 10.00 órai kezdettel Nepomuki Szent János, a plébániatemplom, és egyben a Bánság védőszentje tiszteletére ünnepélyes szentmisét mutattak be.

A szentmisét P. Tibor Pantea OFM ferences atya celebrálta, aki Kolozsváron tevékenykedik, de eredetileg a temesvári egyházmegyéből, Nagyszentmiklósról származik. Felismerve az Istentől kapott kegyelmet, hogy azon a helyen állhat, ahol ferences szerzetes ősei hét évszázaddal ezelőtt tevékenykedtek, az atya Nepomuki Szent János és Assisi Szent Ferenc életének értékeit és elveit hozta közelebb az összegyűlt közösséghez. Ahogy a kis kórus Strenger István kántor vezetésével a zsoltár versszakát énekelte: magasztallak téged, szent nevedet áldom örökkön-örökké, úgy élt a két szent is. A meghívott szónok is arra buzdította az ünnepségen egybegyűlt híveket, hogy életük végéig Jézusban bízva éljék életüket, és áldják szent nevét örökkön örökké.

A liturgia végén Ioan Cădărean lippai plébános megköszönte Tibi Pantea atyának, hogy elfogadta a meghívást, és bemutatta a búcsús szentmisét ebben a lippai közösség számára kiemelkedő jubileumi évben.

A szentmise után minden résztvevőt meghívtak az agapéra a plébánia udvarára, ahol nemcsak az ünneplésre volt hely, hanem a helyi közösségen belüli kapcsolatok elmélyítésére is.

Az év folyamán további ünnepi alkalmak kapcsolódnak majd a lippai katolikus közösség jubileumához. Ezekről idejében tájékoztatunk, és meghívunk minden jóakaratú embert, hogy vegyen részt rajtuk!

Adrian Pășcălău-Kollár

(Szöveg és fotók: gerhardus.ro)